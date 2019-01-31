شكرا لقرائتكم مرور عسير يشغل إشارة مرور طريق الطائف مع تقاطع الملاحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أنهى مرور عسير، مساء أمس الأربعاء، إطلاق وتشغيل إشارة مرور طريق الطائف مع تقاطع الملاحة.

وكان التقاطع يشكل خطرًا على مرتادي الطريق؛ ما تسبب في كثير من الحوادث والوفيات، حيث طالب العديد من الأهالي وسالكي الطريق بإيجاد حل سريع ووضع إشارة مرور لتنظيم حركة السير وتسهيل حركة المسافرين وسكان القرى المجاورة لها.



مختارات بتوجيه الملك سلمان .. محمد بن سلمان ينهي بنجاح القضية الأكبر تعقيدًا والأكثر تناولًا إعلاميًّا



مواطنون يتداولون حديث الأمير محمد بن سلمان: لن ينجو أحد تورط في فساد مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.