شكرا لقرائتكم هنا رابط نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق للعمل في ديوان وزارة الداخلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للعمل في ديوان وزارة الداخلية.

وأوضحت أن نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول ستتم عبر بوابة (أبشر – توظيف) هنا.

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