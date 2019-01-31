شكرا لقرائتكم أكثر من 5 ملايين ريال لرفع كفاءة الطرق والخدمات البلدية بجنوب الأحساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أبرمت أمانة محافظة الأحساء، عقداً لتنفيذ مشروع “السفلتة وإنشاء الأرصفة وإنارة الشوارع والطرق”، في نطاق الأحياء بجنوب المحافظة.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم أن المشروع يأتي ضمن مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لرفع كفاءة وتأهيل شبكة الطرق الحضرية والخدمات البلدية في مناطق ومدن المملكة.

وأشار الملحم إلى أن الخطوات جارية في الفترة الراهنة للبدء في أعمال المشروع والإنجاز خلال المدة المحددة لذلك، كما أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 5775038 ريالاً.



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