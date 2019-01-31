، "هنقرستيشن" توقع اتفاقية مع MERCER لبناء استراتيجية الرواتب والتعويضات بالشركة ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتكون في قائمة الجهات التي تقدّم أفضل التعويضات والمزايا لاجتذاب الكفاءات

وقعت هنقرستيشن أكبر تطبيق توصيل طعام في المنطقة اتفاقية مع شركة MERCER المختصة بدراسة وضع الرواتب والمكافآت في القطاع الخاص.

وتهدف هنقرستيسن من خلال هذه الاتفاقية إلى الاطلاع على رواتب والتعويضات التي يقدمها السوق لجميع الوظائف والكفاءات، لبناء استراتيجية التعويضات في هنقرستيشن على المدى المتوسط والبعيد.

مثّل هنقرستيشن في التوقيع الرئيس التنفيذي للموارد البشرية علي الغامدي، فيما مثّل شركة MERCER رئيس قطاع عمل في الشركة نجلاء نجم.

وتطمح هنقرستيشن إلى أن تكون في قائمة الجهات التي تقدم أفضل التعويضات والمزايا وتطمح إلى الوصول لأعلى مما يقدمه السوق حالياً للكفاءات السعودية.

ويأتي ذلك للازدياد الكبير في منسوبي هنقرستيشن، حيث تحرص على أن تكون أفضل بيئة عمل وبيئة جاذبة لأفضل الكوادر والكفاءات السعودية كما أنها تحرص على أن تكون الرواتب والمزايا المقدمة تساوي الجهد الكبير الذي يقوم بها موظفيها أو حتى تجاوزها.

يذكر أن هنقرستيشن تعمل بشكل مستمر على تحسين بيئة العمل لديها عبر التعاقد مع الشركات المختصة بذلك وتبحث عن أن تكون بيئة العمل فيها الأفضل على مستوى المملكة.