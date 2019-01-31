، للمرة الأولى سوق السفر العربي  بدبي يخصص "قمة" للسياحة السعودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - يضم أربعة معارض في وقت واحد

أعلنت دانييل كورتيس مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 27 أبريل إلى 1 مايو 2019 أن هناك قمة لمنظمة السياحة العالمية التي ستعقد يوم الأحد 28 أبريل، بالإضافة إلى قمة صناعة الفنادق والقمة العالمية للسياحة الحلال وجلسة مخصصة للسياحة في المملكة العربية السعودية للمرة الأولى في المعرض .

وأشارت كورتيس أن أسبوع السفر العربي سيضم أربعة معارض بارزة هي: معرض سوق السفر العربي، ومعرض كونيكت الشرق الأوسط والهند وأفريقيا وسوق السفر الدولي للسياحة الفاخرة ويوم المستهلك "هوليداي شوبر"، ومن المتوقع أن ترتفع المساهمة المباشرة لقطاع السفر والسياحة في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4.1% سنوياً لتصل إلى 108.4 مليار درهم بحلول عام 2028.

وأضافت كورتيس قائلة: "بناءً على هذه الأرقام، نحن واثقون من أن أسبوع السفر العربي سيكون محركاً رئيسياً في جذب أفضل الوجهات العالمية في قطاع السفر والتي تهم المستهلكين ورواد السفر في الشرق الأوسط. وبنفس السويّة، نعمل على تسويق منطقة الشرق الأوسط لمنظمي الرحلات السياحية والمتخصصين في قطاع السفر في الخارج".

وسيعرض سوق السفر العربي، الحدث العالمي الرائد المتخصص في مجال السفر والسياحة الداخلية والخارجية في منطقة الشرق الأوسط، أكثر من 2,800 منتج ووجهة سياحية من جميع أنحاء العالم إلى أكثر من 28,000 من المشترين والزوار ورواد التجارة في هذا القطاع. وسيسلط معرض هذا العام الضوء على أحدث التقنيات والابتكارات، وسيتم التطرق لها في جميع الندوات والمؤتمرات والأنشطة التي ستقام خلال المعرض.