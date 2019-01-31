، شاهد.. اعتداءات على أراضي مشروع الطائف الجديد و"البلدية" تزيلها ،

أزالت بلدية الطائف الجديد الفرعية، تعديات أقيمت على الأراضي الحكومية المخصصة للتنمية والتطوير بمشروع الطائف الجديد، بعد أن كانت الأمانة قد رصدت عبر الفِرَق الميدانية للفرع، تلك الإحداثات.. وعلى الفور تعاملت معها بإزالتها، والتي تمثلت في غرف سكنية، وأسوار من البلوك، وشبوك شائكة، وعقوم ترابية، وإشغالات مختلفة.
وأوضحت أمانة الطائف، أن الإشغالات وضعها معتدون بهدف الاستيلاء على الأراضي وتحويلها لملكيات خاصة بدون الحصول على مستمسكات شرعية تخولهم الاستفادة من الأراضي؛ مسببين بذلك تعطيلاً للمشاريع التنموية بالمنطقة، وإصرار المحدثين على تجاوز الأنظمة والتعليمات للاستحواذ على الأراضي البيضاء دون وجه حق.
وشدد أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، على كل البلديات المرتبطة والفرعية بالتعامل الفوري والفعال مع التعديات على الأراضي المخصصة للمشاريع الخدمية والمشاريع التطويرية وحتى أراضي الغير، وتنفيذ التعليمات السامية وتعاميم إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، القاضية بسرعة التعامل مع الإحداثات فور وقوعها، وعدم ترك الفرصة لضعاف النفوس لاستغلال الأراضي الحكومية.
شاهد.. اعتداءات على أراضي مشروع الطائف الجديد و"البلدية" تزيلهافهد العتيبي الخليج 365 2019-01-31
أزالت بلدية الطائف الجديد الفرعية، تعديات أقيمت على الأراضي الحكومية المخصصة للتنمية والتطوير بمشروع الطائف الجديد، بعد أن كانت الأمانة قد رصدت عبر الفِرَق الميدانية للفرع، تلك الإحداثات.. وعلى الفور تعاملت معها بإزالتها، والتي تمثلت في غرف سكنية، وأسوار من البلوك، وشبوك شائكة، وعقوم ترابية، وإشغالات مختلفة.
وأوضحت أمانة الطائف، أن الإشغالات وضعها معتدون بهدف الاستيلاء على الأراضي وتحويلها لملكيات خاصة بدون الحصول على مستمسكات شرعية تخولهم الاستفادة من الأراضي؛ مسببين بذلك تعطيلاً للمشاريع التنموية بالمنطقة، وإصرار المحدثين على تجاوز الأنظمة والتعليمات للاستحواذ على الأراضي البيضاء دون وجه حق.
وشدد أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، على كل البلديات المرتبطة والفرعية بالتعامل الفوري والفعال مع التعديات على الأراضي المخصصة للمشاريع الخدمية والمشاريع التطويرية وحتى أراضي الغير، وتنفيذ التعليمات السامية وتعاميم إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، القاضية بسرعة التعامل مع الإحداثات فور وقوعها، وعدم ترك الفرصة لضعاف النفوس لاستغلال الأراضي الحكومية.
31 يناير 2019 - 25 جمادى الأول 1440
01:56 PM
غرف وأسوار وشبوك وُضعت بهدف الاستيلاء والتحويل لملكيات خاصة
أزالت بلدية الطائف الجديد الفرعية، تعديات أقيمت على الأراضي الحكومية المخصصة للتنمية والتطوير بمشروع الطائف الجديد، بعد أن كانت الأمانة قد رصدت عبر الفِرَق الميدانية للفرع، تلك الإحداثات.. وعلى الفور تعاملت معها بإزالتها، والتي تمثلت في غرف سكنية، وأسوار من البلوك، وشبوك شائكة، وعقوم ترابية، وإشغالات مختلفة.
وأوضحت أمانة الطائف، أن الإشغالات وضعها معتدون بهدف الاستيلاء على الأراضي وتحويلها لملكيات خاصة بدون الحصول على مستمسكات شرعية تخولهم الاستفادة من الأراضي؛ مسببين بذلك تعطيلاً للمشاريع التنموية بالمنطقة، وإصرار المحدثين على تجاوز الأنظمة والتعليمات للاستحواذ على الأراضي البيضاء دون وجه حق.
وشدد أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، على كل البلديات المرتبطة والفرعية بالتعامل الفوري والفعال مع التعديات على الأراضي المخصصة للمشاريع الخدمية والمشاريع التطويرية وحتى أراضي الغير، وتنفيذ التعليمات السامية وتعاميم إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، القاضية بسرعة التعامل مع الإحداثات فور وقوعها، وعدم ترك الفرصة لضعاف النفوس لاستغلال الأراضي الحكومية.
، شاهد.. اعتداءات على أراضي مشروع الطائف الجديد و"البلدية" تزيلها ،
المصدر : الخليج 365
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