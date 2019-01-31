، الرياض.. توجيه بسرعة الاستفادة من قادة المدارس الأهلية المنتهي تكليفهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - توزيعهم في مجال الإشراف التربوي والقيادة المدرسية أو وكلاء ومعلمين

وجَّه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، مكاتب التعليم إلى سرعة معالجة عودة قادة المدارس الأهلية إلى الميدان من خلال إجراءات الترشيح وفق الاستمارة المعدة وتصنيفهم بحسب مؤهلاتهم وخبراتهم ومستوى أدائهم.

وأكد "الوهيبي" أنه سيتم الاستفادة من جميع القادة العائدين في مجال الإشراف التربوي والقيادة المدرسية أو وكلاء ومعلمين؛ بتصنيفهم وتوزيعهم حسب خبراتهم ومؤهلاتهم ومستوى أدائهم وفق استمارة ترشيح مصممة لهذا الغرض، مع الأخذ في الاعتبار الضوابط والمعايير وإجراءات الترشيح المعتمدة والاحتياج الفعلي.

وكان مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بمنطقة الرياض عبدالله بن سعد الغنَّام قد نفى تحويل جميع قادة المدارس الأهلية المنتهي تكليفهم إلى وكلاء في المدارس، مؤكداً أنه سيتم تصنيف القادة العائدين بحسب إجراءات الترشيح ووفق خبراتهم ومؤهلاتهم كمشرفين تربويين وقادة مدارس ووكلاء ومعلمين.