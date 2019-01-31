، "الفياض": ازدياد معدل أمراض "النزاف" محلياً مقارنة بالنسب العالمية ،

محمد بن مسعود - الدمام - "تخصصي الملك فيصل" يتبنى العلاج الجيني كأحد أحدث الأساليب

أكد المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض، أن بحث الاستقصاء الذي أجري بالتعاون بين مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية كشف ازدياداً في نسب حدوث أمراض النزاف الوراثية في المملكة مقارنةً بما هو مثبت عالمياً.

وأرجع "الفياض" ذلك إلى العوامل الوراثية المرتبطة بزواج الأقارب، مشيراً إلى الحاجة لوضع خطط تأخذ في اعتبارها المعطيات العلمية والاجتماعية لتجنب تزايد هذه المعدلات خلال السنوات المقبلة.

وخلال افتتاحه فعاليات "مؤتمر الاتحاد العربي لأمراض النزاف"، في جامعة الفيصل صباح اليوم الخميس، ذكر "الفياض" أن البرنامج الشامل لعلاج أمراض النزاف الذي تأسس منذ نحو 20 عاماً في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يعد أول برنامج وطني وواحداً من أوائل البرامج المماثلة في المنطقة العربية.

وقال: يقدم البرنامج رعاية شاملة وكاملة للمرضى في جميع التخصصات الطبية المرتبطة بأمراض النزاف بهدف تحقيق نتائج علاجية مثلى للمرضى.

وانطلقت صباح اليوم الخميس، فعاليات "مؤتمر الاتحاد العربي لأمراض النزاف" الذي ينظمه مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالتعاون مؤسسات وجمعيات علمية، محلية، وعالمية؛ بهدف بحث وعرض أحدث ما توصل له الطب الحديث في تشخيص وعلاج أمراض النزاف، بمشاركة نخبة من المتحدثين محلياً وعربياً وعالمياً.

وأشار "الفياض"، في كلمته الافتتاحية، إلى أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يمتلك المختبر التشخيصي لأمراض النزاف الدقيقة والذي يوفر تشخيص جميع أمراض النزاف بما فيها النادرة، حيث يعد مختبراً مرجعياً للمملكة والمنطقة.

وأكد سعي المستشفى لتبني آخر المستجدات العلاجية ومن ذلك إدخال العلاج الجيني لمرضى النزاف "الذي قد يصبح أحد سبل العلاج الشافية لهذه الأمراض في حال نجاحه".

من جهته، قال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر واستشاري أمراض الدم في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض الدكتور طارق عويضة: مؤتمر الاتحاد العربي لأمراض النزاف يأتي بمشاركة 40 من استشاريين واختصاصيين وباحثين وخبراء في مجال أمراض النزاف من "الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، ونيوزلندا، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والهند، والعراق، ولبنان، وتونس، ومصر، والمغرب، وعمان، والامارات العربية، والمملكة العربية السعودية".

وأضاف: سيتناول المشاركون عبر 31 ورقة علمية، وأربع ورش متخصصة، أحدث ما توصل إليه الطب الحديث في تشخيص أعراض النزاف الوراثية، وتحديد الطفرات الجينية، واستخدام أحدث الوسائل والتقنيات في تعويض عوامل الدم الناقصة، وكذلك العلاج الجيني، بالإضافة إلى مجال الرعاية الصحية المتخصصة لمرضى النزاف في الدول العربية.