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محمد بن مسعود - الدمام - أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حبونا، اليوم، بمركز هدادة، ندوة عن سوسة النخيل الحمراء والتعريف بها وطرق الوقاية منها.
بدأ اللقاء بكلمة لمدير الفرع حمد المكايل، تلا ذلك شرح مفصل عن سوسة النخيل وطريقة معالجة النخيل المصابة بتلك السوسة وطريقة الحفاظ على الأشجار السليمة.
حضر اللقاء عدد من المزارعين بمركز هدادة، واستمعوا لشرح مفصل عن كيفية الوقاية من إصابة مزارعهم بالسوسة الحمراء وطريقة المحافظة عليها.
وفي نهاية اللقاء قامت فِرَق الرش بالمرور على المزارع المصابة بسوسة النخيل ومعالجتها بالمبيدات بإشراف ومتابعة من المهندس الزراعي صالح الشرمان.
"زراعة حبونا" تقيم ندوة عن "سوسة النخيل الحمراء" وطرق الوقاية منهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-31
أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حبونا، اليوم، بمركز هدادة، ندوة عن سوسة النخيل الحمراء والتعريف بها وطرق الوقاية منها.
بدأ اللقاء بكلمة لمدير الفرع حمد المكايل، تلا ذلك شرح مفصل عن سوسة النخيل وطريقة معالجة النخيل المصابة بتلك السوسة وطريقة الحفاظ على الأشجار السليمة.
حضر اللقاء عدد من المزارعين بمركز هدادة، واستمعوا لشرح مفصل عن كيفية الوقاية من إصابة مزارعهم بالسوسة الحمراء وطريقة المحافظة عليها.
وفي نهاية اللقاء قامت فِرَق الرش بالمرور على المزارع المصابة بسوسة النخيل ومعالجتها بالمبيدات بإشراف ومتابعة من المهندس الزراعي صالح الشرمان.
31 يناير 2019 - 25 جمادى الأول 1440
01:16 PM
أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حبونا، اليوم، بمركز هدادة، ندوة عن سوسة النخيل الحمراء والتعريف بها وطرق الوقاية منها.
بدأ اللقاء بكلمة لمدير الفرع حمد المكايل، تلا ذلك شرح مفصل عن سوسة النخيل وطريقة معالجة النخيل المصابة بتلك السوسة وطريقة الحفاظ على الأشجار السليمة.
حضر اللقاء عدد من المزارعين بمركز هدادة، واستمعوا لشرح مفصل عن كيفية الوقاية من إصابة مزارعهم بالسوسة الحمراء وطريقة المحافظة عليها.
وفي نهاية اللقاء قامت فِرَق الرش بالمرور على المزارع المصابة بسوسة النخيل ومعالجتها بالمبيدات بإشراف ومتابعة من المهندس الزراعي صالح الشرمان.
، "زراعة حبونا" تقيم ندوة عن "سوسة النخيل الحمراء" وطرق الوقاية منها ،
المصدر : الخليج 365
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