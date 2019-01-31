في مشهد يبعث السرور لوصول رسالة معلم اقتدى بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في حالة سقوط المطر، وقف أحد الطلاب عندما شاهد معلمه وهو يقف ويرفع يديه يدعي أثناء سقوط المطر ليبادر الطالب في الصف السادس بالوقوف ورفع يديه داعياً الله، ليتراصّ بجانبه عدد من الطلاب وهم يرفعون أيديهم في منظر يدل على الفطرة السليمة.
الصورة التي خص بها ملتقطها "الخليج 365" من الشرائع في مكة، أكد أنها كانت في حصة التربية البدنية قبل ظهر اليوم رغم ما تعنيه هذه الحصة للطلاب؛ إلا أن لحظات تساقط المطر جعلتهم يستبشرون بهذه اللحظات ويتعرضون لهذه القطرات من الماء.
وقف المعلم يدعو الله لحظة سقوط المطر.. فكيف قادت الفطرة الصغار؟أحمد العبدالله الخليج 365 2019-01-31
في مشهد يبعث السرور لوصول رسالة معلم اقتدى بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في حالة سقوط المطر، وقف أحد الطلاب عندما شاهد معلمه وهو يقف ويرفع يديه يدعي أثناء سقوط المطر ليبادر الطالب في الصف السادس بالوقوف ورفع يديه داعياً الله، ليتراصّ بجانبه عدد من الطلاب وهم يرفعون أيديهم في منظر يدل على الفطرة السليمة.
الصورة التي خص بها ملتقطها "الخليج 365" من الشرائع في مكة، أكد أنها كانت في حصة التربية البدنية قبل ظهر اليوم رغم ما تعنيه هذه الحصة للطلاب؛ إلا أن لحظات تساقط المطر جعلتهم يستبشرون بهذه اللحظات ويتعرضون لهذه القطرات من الماء.
31 يناير 2019 - 25 جمادى الأول 1440
01:15 PM
في إحدى مدارس مكة ورغم ما تعنيه لهم حصة التربية البدنية كانت اللقطة
في مشهد يبعث السرور لوصول رسالة معلم اقتدى بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في حالة سقوط المطر، وقف أحد الطلاب عندما شاهد معلمه وهو يقف ويرفع يديه يدعي أثناء سقوط المطر ليبادر الطالب في الصف السادس بالوقوف ورفع يديه داعياً الله، ليتراصّ بجانبه عدد من الطلاب وهم يرفعون أيديهم في منظر يدل على الفطرة السليمة.
الصورة التي خص بها ملتقطها "الخليج 365" من الشرائع في مكة، أكد أنها كانت في حصة التربية البدنية قبل ظهر اليوم رغم ما تعنيه هذه الحصة للطلاب؛ إلا أن لحظات تساقط المطر جعلتهم يستبشرون بهذه اللحظات ويتعرضون لهذه القطرات من الماء.
، وقف المعلم يدعو الله لحظة سقوط المطر.. فكيف قادت الفطرة الصغار؟ ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وقف المعلم يدعو الله لحظة سقوط المطر.. فكيف قادت الفطرة الصغار؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.