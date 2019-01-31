، وقف المعلم يدعو الله لحظة سقوط المطر.. فكيف قادت الفطرة الصغار؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - في إحدى مدارس مكة ورغم ما تعنيه لهم حصة التربية البدنية كانت اللقطة

في مشهد يبعث السرور لوصول رسالة معلم اقتدى بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في حالة سقوط المطر، وقف أحد الطلاب عندما شاهد معلمه وهو يقف ويرفع يديه يدعي أثناء سقوط المطر ليبادر الطالب في الصف السادس بالوقوف ورفع يديه داعياً الله، ليتراصّ بجانبه عدد من الطلاب وهم يرفعون أيديهم في منظر يدل على الفطرة السليمة.

الصورة التي خص بها ملتقطها "الخليج 365" من الشرائع في مكة، أكد أنها كانت في حصة التربية البدنية قبل ظهر اليوم رغم ما تعنيه هذه الحصة للطلاب؛ إلا أن لحظات تساقط المطر جعلتهم يستبشرون بهذه اللحظات ويتعرضون لهذه القطرات من الماء.