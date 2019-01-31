، بحضور "الجبير".. انتهاء اجتماع وزراء خارجية 6 دول في الأردن ،

محمد بن مسعود - الدمام - ناقشوا أهمية التنسيق المشترك حيال مختلف القضايا والأزمات

انتهى منذ قليل، الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن، الذي عُقِد في منطقة البحر الميت الأردنية وحضره وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، فقد أكد ملك الأردن عبدالله الثاني، خلال استقباله عدداً من وزراء الخارجية العرب أمس الأربعاء، أهمية التنسيق المشترك حيال مختلف القضايا والأزمات التي تواجه المنطقة، وبما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الدول العربية وشعوبها.

واستقبل الملك الأردني، في قصر الحسينية، الوزير الجبير ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ووزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري.

وشهد لقاء الملك مع وزراء الخارجية التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تربط الأردن مع أشقائه العرب، حيث أعرب عن أمله في أن تسهم نتائج اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية بنتائج مثمرة.

وتناول اللقاء القضية الفلسطينية، وشدد ملك الأردن على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.