بالصور.. تواصل حملة تطعيم مُلاك الإبل قبل انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز

تواصل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، حملتها لتطعيم ملاك الإبل والعاملين والرعاة، ضد الإنفلونزا الموسمية، تزامنًا مع قرب انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي ينطلق الثلاثاء القادم 5 من فبراير 2019م بنسخته الثالثة.

وفي وقت سابق، تم تأجيل انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثالث عن التاريخ المحدد له؛ فقد كان مقررًا في يوم الخميس 7/3/1440هـ الموافق 15/11/2018م.

وذكر نادي الإبل أن التأجيل وتغيير موعد انطلاق فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل؛ جاء لتزامنه مع تاريخ اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للطلاب، وأتى حرصًا من النادي على أبناء الوطن طلاب الجامعات والمدارس، ولتهيئة الأجواء المناسبة في فترة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، ولئلا يتأثر تحصيلهم العلمي.

تجدر الإشارة إلى أن فرقًا من وزارة الصحة تمركزت في عدة مواقع بمهرجان الملك عبدالعزيز الثاني لمزاين الإبل، العام الماضي، وطعَّمت الآلاف من الزوار والمشاركين في المهرجان بلقاح الإنفلونزا الموسمية.

واستهدفت الفرق الصحية زوار المهرجان بالرسائل التوعوية؛ حيث وزعت رسائل حول الأمراض التنفسية والإنفلونزا وغيرها.

ووفرت الوزارة الرعاية الطبية للمشاركين في المهرجان وزواره طوال فترة المهرجان، من خلال مجمع عيادات داخل مقر المهرجان ظل يعمل على مدار 24 ساعة، وضم عيادة الفرز، والعيادة الوقائية، والعيادة العلاجية، والعيادة التنفسية إضافة إلى عيادة متنقلة للتعامل مع الحالات بسرعة.

وشملت المشاركة أيضًا ثلاثة مراكز صحية بالقرب من المهرجان؛ هي: مركز صحي رماح، ومركز صحي الحفنة، ومركز صحي الرمحية، وجميعها كانت تعمل على مدار 24 ساعة، إضافة إلى مستشفى رماح العام بالقرب من مقر المهرجان الذي عمل على مدار 24 ساعة لاستقبال الحالات العلاجية طوال فترة المهرجان، فيما جهزت سبع فرق إسعاف، إضافة إلى فرقة إسعاف مخصصة لنقل حالات العدوى.