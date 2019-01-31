الوزير الجبير ووزراء خارجية 5 دول عربية يجتمعون في عمان

أكد الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، اليوم الخميس، أهمية التنسيق المشترك حيال مختلف القضايا والأزمات التي تواجه المنطقة، بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الدول العربية وشعوبها.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر الحسينية، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالسعودية عادل الجبير، وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ووزير خارجية مصر سامح شكري، إضافة إلى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

ويتواجد وزراء خارجية الكويت والإمارات والبحرين ومصر والسعودية، في الأردن؛ للمشاركة في لقاء تشاوري يعقد الخميس، بمنطقة البحر الميت، لبحث التطورات الراهنة في المنطقة وسبل التعامل معها.

وجرى خلال لقاء الملك عبد الله الثاني مع وزراء الخارجية، تأكيد عمق العلاقات الأخوية التي تربط الأردن مع أشقائه العرب، معربًا عن أمله في أن تسهم نتائج اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية بنتائج مثمرة.

وتناول اللقاء أيضًا القضية الفلسطينية، حيث شدد ملك الأردن على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.. وحمل الملك عبد الله الثاني، وزراء الخارجية، تحياته إلى قادة دولهم الشقيقة، متمنيًا لهم دوام الصحة والعافية، ولشعوب بلادهم المزيد من التقدم والازدهار.

من جهة أخرى، بحث الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي، مع ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، العلاقات الأخوية والتاريخية بين الأردن والبحرين، إضافة إلى قضايا المنطقة.

وكان نبيل الحمر، المستشار الإعلامي لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أعلن عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، في وقت سابق، أن اجتماعًا لست دول عربية سيعقد اليوم في الأردن، لبحث أزمات المنطقة.

وقال المستشار الحمر، يعقد وزراء خارجية البحرين والسعودية والإمارات والكويت ومصر والأردن، اجتماعًا في الأردن لبحث أزمات المنطقة، وتابع أن وزراء خارجية الدول الست سيعقدون لقاءً تشاوريًا في قصر الملك حسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت؛ وذلك لبحث أزمات المنطقة.