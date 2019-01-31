الأرصاد: هطول أمطار غزيرة.. وجريان سيول بالباحة

وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، تنبيهًا في بلاغ متقدم عن حالة الطقس بمنطقة الباحة، إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحبها زخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول.

وتضمن تنبيه الأرصاد مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي والعقيق والمندق والأجزاء المجاورة لها، مشيرًا إلى أن الحالة المطرية تبدأ من الساعة الـ12 ظهرًا وتستمر إلى السابعة مساءً.

من جانبه، جدد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، تحذيراته للجميع بضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

وأكد العقيد دايس أن منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة في خدمتهم على الرقم 998، وعلى مدار الساعة، متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد، توقعت في تقريرها عن طقس اليوم، نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، والباحة، مع سماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق حائل، والقصيم، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض.

وشهدت عدة مناطق بالمملكة، خلال الأيام الماضية، تقلبات جوية صاحبتها أمطار غزيرة ورياح نشطة، وأدت إلى جريان سيول بعدة مناطق، خاصةً في تبوك والمدينة المنورة.

في السياق ذاته، أوضح الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة «تسميات» عبدالعزيز الحصيني، أن طقس إجازة نهاية الأسبوع يتميز بأجواء جيدة معتدلة نهارًا باردة ليلًا، قائلًا: «اكشتوا واحتاطوا».

ونصح الباحث في الطقس -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- المواطنين بارتداء ملابس شتوية متوسطة في الرياض والقصيم والمرتفعات الغربية والجنوبية، وارتداء ملابس ثقيلة خارج المدن.

كما نصح بارتداء ملابس شتوية ثقيلة في الشمالية وتبوك والجوف وحائل، وارتداء ملابس شتوية خفيفة في الغربية والمدينة والشرقية.

وأشار الحصيني إلى أن المزارعين يستعدون هذه الأيام لموسم زراعي جديد، بعد توقف شبه كلي في موسم المربعانية ومعظم أيام موسم الشبط؛ بسبب برودة الجو.

وأضاف أن الموسم الزراعي يستمر 6 أيام؛ منها 3 أيام من آخر موسم الشبط، و3 أيام من أول موسم العقارب، وبدايته توافق يوم الخميس المقبل 2/6/1440هـ، وفترته صالحة لزراعة جميع الأشجار؛ لاعتدال الأجواء.