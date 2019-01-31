كراني: استقرارٌ بكافة الأجواء.. والطقس يميل إلى الدفء النسبي

أوضح خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، أن طقس اليوم الخميس، مستقر على كافة الأجواء، وسيكون باردًا ليلًا ويميل إلى الاعتدال النسبي نهارًا على الشمال والمصايف.

وأشار كراني -عبر حسابه بموقع تويتر- إلى أن الجو يميل إلى البرودة ليلًا وإلى الاعتدال نهارًا على بقية المناطق، مع سماء غائمة جزئيًّا على الغربية والوسطى والشرقية، ونشاط للرياح السطحية.

وكان كراني أشار في وقت سابق إلى استقرار في الأجواء يتخلله عبور منطقة تخلخل متسارعة في اتجاه الشمالية الشرقية، بصحبة تشكيل سحابي تتخلله خلايا ممطرة على الجزأين الأوسط والشرقي للشمال، وعلى الوسطى، والشرقية، والغربية، خاصة من رابغ حتى ينبع، مع نشاط للرياح السطحية، وطقس يميل إلى الدفء النسبي، خاصةً الشمال.

في السياق ذاته، وجه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بهطول أمطار على مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة.

وأشارت الهيئة -عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم- إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الباحة وبلجرشي والمندق والعقيق والأجزاء المجاورة لها بمنطقة الباحة، وعلى مهد الذهب والرايس وينبع والأكحل والحناكية والأجزاء المجاورة لها بمنطقة المدينة المنورة، وعلى الطائف وميسان وبني سعد والهدا والشفا والأجزاء المجاورة لها بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الهيئة أن الحالة الجوية تبدأ بمنطقتي مكة المكرمة والباحة في الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، وتنتهي في الساعة السابعة مساء. أما في المدينة المنورة فقد بدأت الساعة الخامسة فجر اليوم، وتستمر حتى الثانية عشرة ظهرًا.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد -في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم- نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، والباحة، مع سماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق حائل، والقصيم، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت الهيئة أن حركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، بسرعة 15-40 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.