بالصور.. أمير منطقة الرياض يرعى الحفل السنوي الثاني لجمعية "أعمال" ويكرّم داعميها

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء أمس الأربعاء، الحفل السنوي الثاني لجمعية أعمال للتنمية الأسرية الذي أقيم تحت عنوان "أعمال منبر الآمال"، في فندق الفيصلية بالرياض.

وعبّر أمير الرياض عن سعادته بالمشاركة في حفل جمعية "أعمال". مشيدًا بالمستوى المتطور في العمل الاجتماعي في زمن قصير بقيادة الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الذي يبذل جهدًا متناهيًا في خدمتها وأعضاء مجلس الإدارة.

وقال، إن "الإنسان في هذه البلاد هو محل اهتمام القيادة -حفظها الله- فاهتمامهم بالإنسان تنمية وتوجيهًا وتعليمًا من أهم الأمور التي يقفون عليها، فلذاك الجمعية تعمل الآن باحترافيه ومصداقيه وتقوم بهذي الأعمال عن جد واجتهاد واضح ما شاهدناه ورأيناه في الأفلام التي عرضت -وكذلك في التقارير التي نطلع عليها- يجعلنا نسجل الشكر والتقدير للإخوان جميعًا وأرجو منهم التوفيق إن شاء الله".

وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية أعمال للتنمية الأسرية، كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره للأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على دعمه الكبير للعمل التنموي والبرامج والأنشطة التي تتبناها جمعية أعمال منذ انطلاقها قبل عامين لتعزيز مسيرة النماء وتأهيل الكوادر البشرية المدربة لسوق العمل وتوفير الوظائف ودعم مسارات التوطين.

وقال رئيس جمعية أعمال للتنمية الأسرية: "إن التنمية في بلادنا المباركة تخطو خطوات ثابتة بفضل الله، ثم بدعم ورعاية حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- انطلاقًا من تلك الرؤية الفريدة 2030 التي عززت دعم شباب هذا الوطن ومنحتهم الفرصة لتحقيق التنمية المستدامة".

وأضاف: "لقد استطاعت جمعية أعمال -في فترة وجيزة- أن تحقق عددًا من المنجزات على مستوى التدريب والتأهيل والتوظيف والشراكات، أبرزها توظيف 4518 شابًّا وفتاة خلال العام الماضي بعد أن استهدفت توفير 10 آلاف وظيفة خلال 3 سنوات، وأقامت مئات الدورات التدريبية لتأهيل المستفيدين إلى سوق العمل، وعقدت 52 شراكة مع جهات التوظيف في مختلف القطاعات".

وتابع الأمير فيصل: إن جمعية أعمال دائما تبحث عن إطلاق المبادرات والبرامج التي تصبّ في مصلحة الأسرة والمجتمع بالتكامل مع القطاع الخاص حتى لا يكون الحمل كامًلا على الدولة، انطلاقًا من المثل الشهير "لا تعطني سمكة ولكن علمني كيف اصطادها"، وبفضل الله وسياسة الجمعية والكوادر المؤهلة استطعنا أن نوفر عددًا كبيرًا من الوظائف للمستفيدين".

وأعلن الأمير فيصل بن عبدالرحمن عن تغيير مسمّى الجمعية من "جمعية تنمية وتمويل الأسر المنتجة" إلى "جمعية أعمال للتنمية الأسرية"، وذلك انطلاقًا من رؤية الجمعية لتحقيق التنمية المستدامة، كما أعلن عن تدشين عدد من المشاريع التي عملت عليها الجمعية خلال الفترة الماضية والتي تهدف إلى تعزيز مسار التنمية وتأهيل الكوادر وخلق المزيد من فرص العمل، وهي مشروع "الزي الموحد" ومشروع "سواعد الخير" ومشروع "مركز فن التجميل".

بعد ذلك قدم عرضًا مرئيًّا تحت عنوان "أعمال منبر الآمال"، تناول الإنجازات التي حققتها الجمعية على مستوى التدريب والتأهيل والتوظيف، فضلًا عن الشراكات والاتفاقات، حيث استطاعت الجمعية أن توفر 4518 وظيفة للشباب والفتيات خلال العام 2018، وأن تعقد أكثر من 52 شراكة مع جهات التوظيف في مختلف القطاعات، كما بلغ عدد الأفراد المسجلين في الجمعية أكثر من 18 ألف شخص.

وخلال الحفل استعرضت أحد المستفيدات من أنشطة وبرامج الجمعية تجربتها في إعداد الأكل الشعبي من المنزل وانتقالها إلى افتتاح مطبخ متكامل ليكون انطلاقة للتدريب المهني في عالم الطبخ، بعد أن قدمت لها جمعية أعمال كل أشكال الدعم، كما قدّم أحد المستفيدين من برامج الجمعية، تجربته في افتتاح محل لصيانة وبيع وتسويق الأجهزة الذكية والإلكترونية وأشكال الدعم التي قدمتها الجمعية له من خلال التدريب والتوظيف والتمويل.

بعدها بدأت تدشين المشاريع الثلاثة، وهي مشروع الزي الموحد بدعم ورعاية من أوقاف الراحل الشيخ عبدالله بن تركي الضحيان، الذي يهدف إلى دعم الفتيات من ذوي الإعاقات السمعية، كما تم تدشين مشروع مركز فن التجميل الذي يهدف إلى إلحاق المنتسبات بالبرامج التدريبة المهنية والفنية التي تتناسب مع ميولهن وقدراتهن من خلال ورش عمل وبرامج تدريبية، ومشروع برنامج سواعد الخير، أحد المبادرات الهامة التي تهدف إلى تأهيل الشباب السعودي إلى سوق العمل وتشجيعهم على العمل الحر في مجال الأعمال المهنية.

بعدها تشرف الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية بتقديم هدية الجمعية لراعي الحفل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز تقديرًا لجهوده الكريمة في دعم العمل الخيري والتنموي.

ووصل إجمال التبرعات التي منحها المشاركون في الحفل إلى الجمعية لدعم أنشطتها ومشاريعها وبرامجها التنموية قرابة 6 ملايين ريال.

ثم كرم أمير الرياض شركاء جمعية أعمال الذين أسهموا في دعم أنشطة وبرامج الجمعية من مؤسسات وأفراد‏.

