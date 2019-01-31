عضو هيئة كبار العلماء في مصر يشيد بجناح المملكة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

أكد عضو هيئة كبار العلماء في مصر أستاذ الحديث الشريف بجامعة الأزهر الدكتور أحمد معبد عبدالكريم، أن جناح المملكة العربية السعودية المشارك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين فخر لكل عربي مسلم؛ حيث يعتبر منذ تأسيسه متميزًا لأنه يجمع دور النشر السعودية تحت سقف واحد بشكل منظم، ويجمع بين أروقته أهم الإصدارات العلمية والأدبية للجامعات السعودية؛ بالإضافة إلى كتب التراث؛ كما أنه يزخر بالأبحاث الخاصة بعلوم الحديث.

وقال معبد -في تصريحات صحفية خلال زيارته اليوم للجناح-: "إن المملكة العربية السعودية شهدت تطورًا كبيرًا في كل مناحي الحياة على يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.

وأشاد بالنقلة الحضارية التي تشهدها المملكة في العصر الراهن، وجهودها في نشر الدعوة الإسلامية في العالم الإسلامي، وتأسيس عديد من المراكز الإسلامية في دول أوروبا وآسيا وإفريقيا من أجل نشر سماحة الإسلام ومحاربة التطرف والغلو.

