«عاجل» تنفرد بنشر تفاصيل جريمة نحر طفل في المدينة المنورة

كشفت مصادر لـ«عاجل»، تفاصيل مأساوية في حادثة نحر طفل يبلغ من العمر «7» سنوات على يد مجهول، في حي شوران بالمدينة المنورة.

وأوضحت مصادر مقربة من الأسرة، أن الطفل «زكريا» يسكن في قرية ‏«الشعبة» بالأحساء، وأنه قدم مع والدته المطلقة إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي، وأن والدته -بحسب إفادتها- كانت تتعامل مع شخص لتوصيلها (طلبات) وأنه في ساعة الحادث أخذها هي وابنها الصغير بعد المغرب، وتوقف عند الكافيه، ثم دخل وأخذ الطفل معه، وهو يحمله بيده، وطلب كوبًا من الشاي، وجلس بداخل المحل، ثم فوجئت به يكسر لوحة معلقة على الجدار، ويتناول قطعة من زجاجها وينحر بها الطفل، فما كان منها إلا أن نزلت من السيارة مسرعة وأخذت الطفل، واستقلت إحدى المركبات لمحاولة إسعافه، إلا أنه فارق الحياة.

وأشارت مصادر لـ «عاجل» إلى أن والدة الطفل تعرضت لإغماء من هول الصدمة، وجرى نقلها للمستشفى، فيما استمر الجاني بالتهجم ومقاومة رجال الأمن قبل الإطاحة به.

وقالت مصادر أخرى لـ«عاجل»، إن الدوريات الأمنية تلقت مساء أمس، بلاغات من مواطنين كانوا متواجدين في أحد المقاهي وشاهدوا شخصًا كبيرًا في السن يتجه نحو الصبي ومن ثم قام بنحره بسكين من الخلف، وقد باشرت دوريات الأمن الحادثة، وأن المجني عليه سعودي الجنسية، ‏جرى التحفظ عليه وتسليم الحادثة إلى القسم الجنائي.

ومن المتوقع أن تصدر شرطة المدينة المنورة بيانًا تفصيليًا بالحادثة يقطع الشك باليقين حيال هوية الجاني وعلاقته بطفل ووالدته.