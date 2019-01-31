السعودية اليوم/ بلدية صفوى تضبط 50 كلم من المواد الغذائية الفاسدة وتغلق محلاً ضمن حملة "غذاؤكم.. أمانة"



صفوى 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

ضبطت بلدية صفوى التابعة لبلدية محافظة القطيف ضمن جولاتها الرقابية المكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية وتقيد المنشآت الصحية باشتراطات السلامة الصحية ورصد العديد من المخالفات الصحية، في إطار حملة " #غذاؤكم_أمانة " ٥٠ كيلو جراماً من المواد الغذائية التي يتم تجهيزها في منزل مخالف وفي بيئة غير مناسبة .

وأوضح رئيس بلدية صفوى المهندس نايف القحطاني أن بلدية صفوى تقوم بتطبيق الأنظمة والتعليمات التي تنص على منع هذه التصرفات المخالفة وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على كل من يحاول الاضرار بصحة المواطنين والمقيمين .

وأشار المهندس القحطاني إلى أن هذه الجولات والحملات الرقابية تأتي ضمن حملة معالجة التشوه البصري " #غذاؤكم_أمانة " ، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتعاون مع الأمانات والبلديات بالمملكة كافة ، لافتاً إلى أن البلدية تسعى في المقام الأول إلى الحفاظ على الصحة العامة بتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية.

// انتهى //

13:39ت م

0074



صفوى 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسضبطت بلدية صفوى التابعة لبلدية محافظة القطيف ضمن جولاتها الرقابية المكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية وتقيد المنشآت الصحية باشتراطات السلامة الصحية ورصد العديد من المخالفات الصحية، في إطار حملة " #غذاؤكم_أمانة " ٥٠ كيلو جراماً من المواد الغذائية التي يتم تجهيزها في منزل مخالف وفي بيئة غير مناسبة .وأوضح رئيس بلدية صفوى المهندس نايف القحطاني أن بلدية صفوى تقوم بتطبيق الأنظمة والتعليمات التي تنص على منع هذه التصرفات المخالفة وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على كل من يحاول الاضرار بصحة المواطنين والمقيمين .وأشار المهندس القحطاني إلى أن هذه الجولات والحملات الرقابية تأتي ضمن حملة معالجة التشوه البصري " #غذاؤكم_أمانة " ، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتعاون مع الأمانات والبلديات بالمملكة كافة ، لافتاً إلى أن البلدية تسعى في المقام الأول إلى الحفاظ على الصحة العامة بتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية.// انتهى //13:39ت م0074

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم/ بلدية صفوى تضبط 50 كلم من المواد الغذائية الفاسدة وتغلق محلاً ضمن حملة "غذاؤكم.. أمانة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.