اقتصادي / الاقتصاد الإيطالي يدخل رسميًا في حالة ركود

روما 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس
أظهرت بيانات نُشرت اليوم، دخول الاقتصاد الإيطالي رسميًا في حالة ركود، وذلك بعدما تراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي بـ 2ر0% في الربع الأخير من 2018.
ويعني هذا أن البلاد في وضع "الركود الفني"، وهو الذي يحدث عندما ينكمش النمو لربعين متتاليين. وكان النمو في الناتج المحلي لإيطاليا تراجع بـ 1ر0% في الربع الثالث من 2018. كما يعني هذا أن إيطاليا، التي عانت بالفعل من ركود كبير بعد الأزمة المالية عام 2008، هي الآن الاقتصاد العالمي الكبير الوحيد، والدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي، التي تعود إلى الركود.
وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، قال أمس: "إنه يتوقع بيانات سلبية".
وأضاف، في فعالية بميلانو، أنه لا يتوقع أن يتمكن الاقتصاد من التعافي قبل نهاية الربع الثاني من 2019.
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13:29ت م
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