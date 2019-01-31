السعودية اليوم / مدير تعليم الرياض : القيادة المدرسية المتميزة مفتاح النجاح للعمل التعليمي

الرياض 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسأكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن القيادة المدرسية المتميزة هي مفتاح النجاح لأي تحسين أو تطوير يراد في المجتمع المدرسي، وأن اختيار القادة الناجحين من أبرز التحديات التي تواجه إدارة تعليم الرياض، مشددًا على أهمية العناية بمعايير ترشيح القيادات المدرسية وحسن اختيارهم من خلال وضع برنامج متكامل لترشيح القادة يعتمد معايير مهنية مستمدة من الميدان ومؤشرات حقيقية لقياسها.جاء ذلك خلال الحوار المفتوح ضمن أعمال اليوم الثاني لملتقى مشرفي ومشرفات القيادة المدرسية على مستوى منطقة الرياض الذي اختتم أمس ونظمته الإدارة على مدى يومين بمشاركة عدد المتحدثين من الأكاديميين والمختصين وبحضور عدد من القيادات التعليمية وأكثر من 120 مشرفًا ومشرفة للقيادة المدرسية وذلك بقاعة فندق جلودن توليب.ولفت الوهيبي إلى أهمية دور القائد المدرسي وتأثيره الكبير على مختلف جوانب العملية التعليمية، منوهًا بقدرة قادة المدارس على وضع الحلول للمشكلات التي تعترض العملية التعليمية لإشرافهم المباشر لكل ما يطرأ في الميدان.وشدد الوهيبي على أهمية المتابعة الحثيثة والمستمرة من خلال الزيارات الميدانية لمشرفي ومشرفات القيادة المدرسية للوقوف على أداء قادة المدارس والعمل على تطويره والمشاركة بخبراتهم لتذليل الصعاب، وأن أولى خطوت التصحيح تبدأ بإعادة النظر في معايير وإجراءات ترشيح وكلاء المدارس والمساعدين والعمل تحسين وتطوير أدائهم.وأكد على ضرورة دعم قادة المدارس من خلال بناء منظومة من الحوافز والمزايا المتعددة وفق الإمكانات المتاحة، التي تعمل على منحهم الفرص لتلبية احتياجاتهم المختلفة الحسية والمعنوية وتحقيق طموحاتهم، ومن خلال الأخذ بالمعايير الدولية في قياس التحصيل العلمي ومنها الاختبارات الدولية (TIMSS)، لافتًا في هذا الصدد إلى أهمية توفير الدعم والمساندة وتهيئة البيئة المناسبة للطلاب والطالبات لرفع مستوى أدائهم في الاختبارات الدولية (TIMSS) وصولًا إلى تحقيق أفضل النتائج على الصعيد الدولي، مقدمًا شكره للمشاركين.ثم انطلقت جلسات الملتقى بجلسة بعنوان " صناعة القرار " قدمها عضو هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الملك سعود الدكتور أنس التويجري تناول خلالها التعريف بصنع القرار، والفرق بين اتخاذ القرار وصنع القرار، والأهمية الاستراتيجية لصنع القرار، وأنواع القرارات، وخطوات صناعة القرار، الأساليب التقليدية والعلمية لصنع القرار، والعوامل المؤثرة في صنع القرار.تلا ذلك الجلسة الثانية بعنوان " رؤية 2030في التعليم " للمشرف العام على وحدة الدكتورة وضحاء بن ضمنه سلطت الضوء فيها على محاور رؤية المملكة للتعليم والأهداف الاستراتيجية للرؤية، وكيفية ترجمتها إلى أهداف ودور القادة في تحقيق الرؤية، وتناولت أبرز التحديات في تحقيق رؤية التعليم، مستعرضة إحصاءات عن واقع التعليم العام وكيف يمكن بمنطلقات رؤية المملكة وطرق وأساليب تحقيقها.وشهدت الجلسات عدة مداخلات ونقاشات ثرية من الحضور المشاركين حول ما تم عرضه.واختتمت بالدعوات للعاملين في التعليم بالتوفيق في مواجهة تحديات العمل التعليمي، متمنين استمرار مثل هذه المتلقيات العلمية الإثرائية.//انتهى//13:29ت م0068