السعودية اليوم / المرصد السوري: قوات النظام تجدد خرقها لمناطق الهدنة الروسية التركية



لندن 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

واصلت قوات النظام السوري قصفها لمناطق سريان الهدنة الروسية التركية.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان له، أن قوات النظام قصفت مناطق في قرية الأربعين بالقطاع الشمالي، مما تسبب بأضرار مادية، تزامن ذلك مع استهدافه أيضًا لمناطق في قريتي حصرايا والصخر.

وأضاف المصدر أن قوات النظام استهدفت مناطق في بلدة الهبيط بالريف الجنوبي لإدلب، كما استهدفت بالرشاشات الثقيلة، أماكن في منطقة قلعة المضيق على الحدود الإدارية بين محافظتي إدلب وحماة.

// انتهى //

13:22ت م

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لندن 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسواصلت قوات النظام السوري قصفها لمناطق سريان الهدنة الروسية التركية.وأوضح المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان له، أن قوات النظام قصفت مناطق في قرية الأربعين بالقطاع الشمالي، مما تسبب بأضرار مادية، تزامن ذلك مع استهدافه أيضًا لمناطق في قريتي حصرايا والصخر.وأضاف المصدر أن قوات النظام استهدفت مناطق في بلدة الهبيط بالريف الجنوبي لإدلب، كما استهدفت بالرشاشات الثقيلة، أماكن في منطقة قلعة المضيق على الحدود الإدارية بين محافظتي إدلب وحماة.// انتهى //13:22ت م0066

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