السعودية اليوم / محافظ الداير بني مالك يرأس اجتماع المجلس المحلي



الداير بني مالك 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

رأس محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة اليوم، اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة، بحضور أعضاء المجلس من الإدارات الحكومية، وذلك بصالة الاجتماعات بمقر المحافظة.

وتم خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومنها استعراض المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة، والسبل الكفيلة بتنفيذها في الوقت المحدد لها إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات والتنسيق والمتابعة للمشروعات بين الإدارات الخدمية والأعضاء وفق الخطط والبرامج والآليات المعدة لذلك.

// انتهى //

13:12ت م

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الداير بني مالك 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسرأس محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة اليوم، اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة، بحضور أعضاء المجلس من الإدارات الحكومية، وذلك بصالة الاجتماعات بمقر المحافظة.وتم خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومنها استعراض المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة، والسبل الكفيلة بتنفيذها في الوقت المحدد لها إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات والتنسيق والمتابعة للمشروعات بين الإدارات الخدمية والأعضاء وفق الخطط والبرامج والآليات المعدة لذلك.// انتهى //13:12ت م0065

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