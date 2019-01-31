السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنظم برنامجاً علمياً بالمنطقة الشرقية



الرياض 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، ممثلاً بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بقيق، غداً, البرنامج العلمي السابع، يتحدث فيه عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض الدكتور أحمد بن حمد الونيس, عن فصل "مكروهات الصلاة إلى نهاية باب سجود السهو", من كتاب شرح "زاد المستقنع"، وذلك بعد صلاتي المغرب والعشاء بمسجد الظهيرية بجوف بني هاجر.

ويأتي البرنامج ضمن سلسلة من البرامج الدعوية المتنوعة التي أطلقتها الوزارة بمختلف فروعها بمناطق المملكة؛ بهدف تبصير الناس بأمور دينهم، ونشر قيم الإسلام وتعاليمه السمحة، وتعزيز قيمة الانتماء والمواطنة, وتحظى هذه البرامج بدعم ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يتابع عمل الفروع ويدعمها شخصياً بما يحقق رسالة الوزارة وأهدافها السامية.

// انتهى //

13:10ت م

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الرياض 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، ممثلاً بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بقيق، غداً, البرنامج العلمي السابع، يتحدث فيه عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض الدكتور أحمد بن حمد الونيس, عن فصل "مكروهات الصلاة إلى نهاية باب سجود السهو", من كتاب شرح "زاد المستقنع"، وذلك بعد صلاتي المغرب والعشاء بمسجد الظهيرية بجوف بني هاجر.ويأتي البرنامج ضمن سلسلة من البرامج الدعوية المتنوعة التي أطلقتها الوزارة بمختلف فروعها بمناطق المملكة؛ بهدف تبصير الناس بأمور دينهم، ونشر قيم الإسلام وتعاليمه السمحة، وتعزيز قيمة الانتماء والمواطنة, وتحظى هذه البرامج بدعم ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يتابع عمل الفروع ويدعمها شخصياً بما يحقق رسالة الوزارة وأهدافها السامية.// انتهى //13:10ت م0064

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