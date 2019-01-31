شكرا لقرائتكم اصطدام 4 شاحنات على طريق الحرمين يشل الحركة المروية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد المركز الوطني للعمليات الأمنية، وقوع حادث تصادم على طريق الحرمين، بجسر بريمان باتجاه الجنوب في محافظة جدة؛ ما تسبب في حالة من الشلل المروري.

وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 أن الحادث بسبب اصطدام 4 شاحنات على الطريق، فيما باشرت الجهات المختصة المكان وتعمل على إعادة الطريق إلى وضعه الطبيعي.



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