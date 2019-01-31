جيوفينكو النملة الذرية الايطالى الذى أعلن الزعيم الهلال السعودي التعاقد معه

سيباستيان جيوفينكو اللاعب الأيطالي المبدع الذي ينشط في مركز الوسط المهاجم كان أحد أهم أهداف الزعيم الشتوية والذي أصبح يتقاضى أعلى راتب بين اللاعبين في قائمة الهلال أتمم أنتقاله اليوم بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

جيوفينكو لاعب الهلال السعودي

جيوفينكو يوقع للهلال السعودي

حصل نادي الهلال السعودي والملقب بالزعيم على توقيع اللاعب الأيطالي سيباستيان جيوفينكو البالغ من العمر 32 سنة، ولقد وقع على عقد مدته 3 سنوات قادماً من فريق تورنتو الكندي.

وأعلن الهلال السعودي تعاقده مع اللاعب من خلال موقعه الرسمي على تويتر بعقد يمتد لثلاثة مواسم دون ذكر المبلغ المدفوع.

وقال موقع الهلال: “وقع سمو رئيس النادي الأمير محمد بن فيصل عقداً ًمع الإيطالي سيباستيان جيوفينكو بعقد يمتد لـ 3 مواسم، وجرت مراسم توقيع عقد اللاعب في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية”.

وتابع: “أنهت إدارة النادي إجراءات انتقال جيوفينكو من ناديه تورنتو الكندي بعد تجاوزه الفحص الطبي ويستعد اللاعب للالتحاق بالتدريبات خلال الأيام القادمة بعد إنهاء الإجراءات الرسمية.

وتألق لاعب منتخب ايطاليا جيوفينكو مع فريقه الكندي بشكل لافت ولكن الراتب السنوي الضعيف المقدم له من فريقه الكندي حال دون أستكمال مشواره في كندا.

وتبلغ القيمة السوقية للاعب يوفنتوس السابق قيمة 5.4 مليون جنيه أسترلينى، وينتظر اللاعب أن يحصل على مبلغ 10 مليون يورو سنوياً من نادي الهلال السعودي.

نبذه عن اللاعب الأيطالي سيباستيان جيوفينكو

اللاعب الأيطالي سيباستيان جيوفينكو من مواليد 26 يناير 1987 ويبلغ من العمر 32 عام ومن الطول 1.63م، ولعب جيوفينكو 382 مباراة سجل خلالها 132 هدف وصنع 98 هدف اخر.

حصل على بطاقة حمراء واحده في تاريخه الكروي ولم تكن بطاقة حمراء مباشرة، يعد جيوفينكو من ناشئ نادي يوفنتوس الأيطالي و قام النادي بتوقيع عقد احترافي معه ليقم بتصعيده للفريق الأول.

لعب في الدوري الأيطالي لصالح نادي أيمبولي ونادي بارما في الدوري الأيطالي معاراً، ونتقل من الدوري الأيطالي الي الدوري الأمريكي من نادي تورينو.

حصل سيباستيان جيوفينكو على أفضل لاعب شاب في أيطاليا عام 2005-2006 وأفضل لاعب في دوري النخبة الأمريكي عام 2015 وهداف بطولة كندا عام 2017.

مثل المنتخب الأيطالي في بطولة امم أوروبا 2012 وكأس القارات 2013 والألعاب الأوليمبية 2008 وأمم أوروبا تحت 21 عام سنة 2009.