شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع الملك فهد يوزع 391.412 نسخة من مختلف إصداراته خلال ربيع الآخر والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)وزع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خلال شهر ربيع الثاني الماضي 1440، ما مجموعه (391.412) نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والترجمات، والكتب الدينية، لمجموعة من الجهات الحكومية.
وأوضح تقرير صادر من المجمع عن توزيعاته خلال الشهر الماضي أنه تم توزيع (361.414) نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و(3500) نسخة من الأجزاء، و(800) نسخة من التسجيلات، و(13.350) نسخة من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات الأجنبية، و(15.848) نسخة من الكتب الدينية.
وأضاف التقرير أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى عام 1405، وحتى نهاية شهر ربيع الثاني الماضي 1440هـ، وصل إلى (315.060.572) نسخة من مختلف الإصدارات.
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