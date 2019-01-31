شكرا لقرائتكم خبر عن «أداء» ينهي تدريب 5700 موظف يتبعون لـ28 جهة حكومية خلال 2018 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حازم المطيري (الرياض)

أنهى المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء)، تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية خلال العام 2018 في مجالات إدارة الأداء وقياسه، التي تستهدف منسوبي الأجهزة العامة من موظفي الوزارات والهيئات العامة والصناديق، في مدن مختلفة من مناطق المملكة، وقد تجاوزت الساعات التدريبية التي نفذها المركز خلال العام 2018، أكثر من (132) ألف ساعة تدريبية عبر (200) دورة لتأهيل وتطوير الكوادر البشرية في مجال قياس وإدارة الأداء لأكثر من (5700) موظف حكومي يتبعون (28) جهة حكومية.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث باسم مركز «أداء» محمد النفيسة، أن المركز يهدف من خلال إقامته للبرامج التدريبية إلى الارتقاء بثقافة قياس الأداء لدى الأجهزة العامة، وتعزيز قدرات منسوبيها ونقل الخبرات العالمية وأحدث الاتجاهات في مجالات إدارة الأداء وقياسه، موضحاً أن دورات المركز اشتملت على عدد من الموضوعات الممثلة في «أساسيات مؤشرات الأداء الرئيسية، وإدارة الإستراتيجية، وتطبيقات متقدمة في مؤشرات الأداء الأساسية، وإدارة التغيير، ودورات في تخطيط الإستراتيجية».

وعن إجمالي المتدربين من منسوبي الأجهزة العامة المستفيدين من البرامج التدريبية التي قدمها المركز خلال عامي 2017 و2018، أبان المتحدث باسم مركز «أداء» أن إجمالي من دربهم المركز خلال العامين الماضيين بلغ نحو 8000 موظف حكومي، التحقوا بدورات متخصصة في قياس وإدارة الأداء، حيث يقدم المركز الدورات التدريبية بالتنسيق والمتابعة مع الأجهزة العامة التي تزوّد المركز بأسماء مرشحيها للتدريب، ليجدول مركز «أداء» أسماء المرشحين وفق أولوية التسجيل والمقاعد المتاحة، ومن ثم ترسل الدعوات للمرشحين وفق المواعيد المحددة لإقامة الدورات بالمدن المختلفة في مناطق المملكة، ليحصل المتدرب بعد إتمامه الدورة واجتيازه للاختبارات اللازمة شهادة معتمدة بالدورة التدريبية.

وأشار محمد النفيسة إلى أهمية التدريب والتطوير المعرفي في تحسين أداء الأجهزة العامة وجودة المخرجات، وقد تلمس مركز «أداء» منذ إنشائه حاجات الأجهزة العامة لبرامج تُعنى بنشر ثقافة قياس الأداء، وأن الدورات التدريبية التي يقيمها المركز تتيح صقل مواهب المتدربين وقدراتهم عبر تدريبهم وتكثيف معلوماتهم وأساليبهم العملية بالمعرفة العلمية والمهنية في مجال قياس وإدارة الأداء، وفق مناهج علمية وتدريبية طُورت بالشراكة مع جامعات محلية وعالمية، مشيراً إلى أن المركز يباشر إقامة هذه الدورات وفق إحدى المهمات المنصوص عليها في تنظيمه، والممثلة في نشر ثقافة قياس ومراجعة وتحسين أداء الأجهزة، وتعزيز قدراتها في هذا المجال، وتأتي استكمالاً لما يقوم به المركز من أعمال قياس الأداء للأجهزة العامة، التي يصدر على أثرها تقارير عن نتائج أداء الأجهزة بشكل ربع سنوي، وتُرفع لمجلس الوزراء، وتُشارك مع رؤساء الأجهزة وتُعقد لها جلسات لمراجعة نتائجها مع الأجهزة بهدف دعم الأداء الحكومي العام وتحسينه.

واختتم المتحدث باسم مركز «أداء» تصريحه، بأن المركز يعمل حالياً على تقييم مخرجات التدريب التي عمل عليها العام الماضي لمعرفة مكامن القوة وفرص التطوير، بهدف رسم الخطة التنفيذية للبرامج التدريبية للعام 2019، التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة عبر الموقع الرسمي للمركز وحساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء»، مركز حكومي مستقل یتمتع بالشخصیة الاعتباریة والاستقلال المالي والإداري، ویرتبط تنظیمیاً برئیس مجلس الوزراء، ويرأس مجلس إدارته الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويهدف المركز لقياس أداء الأجهزة العامة وإعداد التقارير الدوریة حول نتائج أدائھا، ونتائج قياس رضا المستفيد عن جودة الخدمات المقدمة له من الأجهزة العامة.