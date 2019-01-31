شكرا لقرائتكم خبر عن «تكامل» يعتمد 35 برنامجاً لتأهيل 926 مواطناً ومواطنة في الإرشاد السياحي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

عقد المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل) بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، 35 برنامجاً تأهيلياً للراغبين بممارسة مهنة الإرشاد السياحي من المواطنين والمواطنات، حيث إستفاد من تلك البرامج (926) مواطناً ومواطنة.

وتركز البرامج التدريبية التي جرت خلال العام 2018، على من يتقنون اللغات الأجنبية الأخرى إضافة إلى لغتهم العربية، وذلك لرفع مستوى تأهيل المرشدين السياحيين لمواكبة خطط ومبادرات الهيئة في برامج التحول الوطني ورؤية 2030، حيث جرى تنفيذ البرنامج في كافة مناطق المملكة للتعريف بأهمية المرشدين السياحيين وذلك بالتعاون مع جمعية المرشدين السياحيين، كما يقوم البرنامج بترتيب زيارات ميدانية لبعض المواقع السياحية، والتعريف بالمسارات السياحية بالمنطقة.

من جهته، أوضح مدير عام المركز ناصر بن عبدالعزيز النشمي، أن هذه البرامج تأتي ضمن خطة التدريب في المركز لعام 2018 وذلك لزيادة عدد المرشدين السياحيين بالمملكة تزامناً مع إطلاق التأشيرة السياحية.