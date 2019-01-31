، البداية لقاء أمير جازان.. إمام ومؤذن الحرم على الحدود مع البواسل "صور" ،

محمد بن مسعود - الدمام - زيارات توجيهية لـ"الدوسري" يرافقه "خوجة" وأنشطة دعوية وجولة تعليمية

عبدالله النحيط : ظهر إمام المسجد الحرام المكلف الدكتور ياسر الدوسري ومؤذن المسجد الحرام أحمد خوجة، في زيارة تفقدية وتوجيهة لمرابطي الحد الجنوبي؛ حيث اشتملت زياتهما على العديد من اللقاءات بدايةً من لقاء الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وعقبها زيارة العديد من الكتائب العسكرية لحرس الحدود التي تُرابط على الحدود الجنوبية وقياداتها.

وتخلل تلك الزيارات، إلقاءُ العديد من المحاضرات التوجيهية التي ذكّرهم "الدوسري" فيها بعِظَم المهمة التي يقومون بها من المرابطة والذود عن هذه البلاد المباركة التي تحتضن الحرمين الشريفين، وهي قبلة الإسلام والمسلمين، وما في ذلك من الأجر العظيم والثواب الجزيل عند الله تعالى.. واعتبر أنه حَظِيَ بلحظة تاريخية حينما تشرّف وسَعِدَ باللقاء بجنودنا البواسل على ثغور مملكتنا الحبيبة، كما أَمّ فضيلته المرابطين في عدد من الكتائب العسكرية.

كما زار "الدوسري" العديد من النشاطات التعليمية؛ على رأسها إدارة التعليم بالمنطقة، وتم خلالها افتتاح ديوانية التعليم تحت عنوان "وطني وجه أبيض"، وعقبها ألقى محاضرة بعنوان "مجتمع آمن"، التي حضرها ناصر الداود محافظ "صبيا" ومجموعة من قيادات التعليم من مديري مكاتب التعليم ومشرفي التربية ومديري المدارس ومعلمين ومعلمات.

كما زار إمام الحرم المكي محافظة الداير، والْتقى محافظها نايف بن لبدة، والتقى بالأعيان والأهالي، وعقبها زار العديد من المناطق السياحية ومحافظة فيفاء التي تتمتع بالطبيعة وارتفاعاتها عن سطح البحر.