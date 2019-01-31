، محمد بن راشد يزور جناح مجموعة "الحبيب" بمعرض الصحة العربي ،

محمد بن مسعود - الدمام - تقام دورته "44" داخل المركز العالمي التجاري للمؤتمرات في دبي

زار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، الجناح الخاص بمجموعة د.سليمان الحبيب الطبية بمعرض ومؤتمر الصحة العربي 2019 arab health المقام بالمركز العالمي التجاري للمؤتمرات في دبي في دورته "44".

ويعد المعرض أكبر ملتقى للمتخصصين في مجال الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكان في استقبال الشيخ "محمد" الدكتور سليمان الحبيب رئيس مجلس الإدارة، وهشام الحبيب نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال.

وقال "الحبيب": لا شك أن هذه الزيارة تعكس حرص القيادة على دعم وتشجيع مثل هذه الملتقيات الصحية والتي تعد منصة مثالية لعرض أحدث التقنيات والابتكارات ذات الصلة.

وأضاف: مشاركة المجموعة الدورية في هذا المعرض تأتي حرصاً على تعزيز التواصل مع كبرى الكيانات العالمية الرائدة في مجال الرعاية الصحية، لاسيما شركات التقنيات والابتكارات الطبية والتي تعد وسليتنا لنكون الأفضل من خلال عقد شراكات استراتيجية معها على هامش هذا الملتقى.

وأردف: المجموعة تتطلع إلى صناعة تجربة ريادية للمستشفيات الرقمية، وذلك عبر تطبيق أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الرقمية في مجال الرعاية الصحية، مما يؤهلها لتصبح أحد أهم المؤسسات الصحية الرائدة في الخدمات الطبية الرقمية والتطبيقات الذكية، من أجل تقديم رعاية صحية تشخيصية وعلاجية عالية الدقة بالإضافة إلى إتاحة كل الخدمات أمام المريض عبر القنوات الرقمية الإلكترونية في أي وقت وبأي مكان وبجودة عالية.

وتابع: المجموعة تركز في مشاريعها الحالية والمستقبلية على أن تكون متماشية مع رؤية المملكة 2030 إذ إن لديها مشاريع حديثة في كل من مدينة الخبر والرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية وستقدم من خلالها خدمات صحية متكاملة ذات جودة متميزة وفقاً لأعلى المعايير الصحية العالم.