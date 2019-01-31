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أودعت إدارة تعليم الرياض، اليوم، فارق العلاوة السنوية في حسابات منسوبيها؛ وذلك بعد خمسة أيام من توجيه وزير التعليم باحتسابها كاملة.
وكانت بعض إدارات التعليم قد أودعتها أمس في حسابات موظفيها؛ تنفيذاً لتوجيهات وزير التعليم بعد نزولها ناقصة، واحتساب ستة أيام فقط اعتماداً على التاريخ الهجري.
يشار إلى أن وزير التعليم حمد آل الشيخ، كان قد وجّه المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات الوزارة كافة، واحتسابها كاملة.
"تعليم الرياض" تودع فروقات العلاوة في حسابات منسوبيهاقاسم الخبراني الخليج 365 2019-01-31
أودعت إدارة تعليم الرياض، اليوم، فارق العلاوة السنوية في حسابات منسوبيها؛ وذلك بعد خمسة أيام من توجيه وزير التعليم باحتسابها كاملة.
وكانت بعض إدارات التعليم قد أودعتها أمس في حسابات موظفيها؛ تنفيذاً لتوجيهات وزير التعليم بعد نزولها ناقصة، واحتساب ستة أيام فقط اعتماداً على التاريخ الهجري.
يشار إلى أن وزير التعليم حمد آل الشيخ، كان قد وجّه المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات الوزارة كافة، واحتسابها كاملة.
31 يناير 2019 - 25 جمادى الأول 1440
12:45 PM
بعد 5 أيام من توجيه الوزير باحتسابها كاملة لجميع الموظفين
أودعت إدارة تعليم الرياض، اليوم، فارق العلاوة السنوية في حسابات منسوبيها؛ وذلك بعد خمسة أيام من توجيه وزير التعليم باحتسابها كاملة.
وكانت بعض إدارات التعليم قد أودعتها أمس في حسابات موظفيها؛ تنفيذاً لتوجيهات وزير التعليم بعد نزولها ناقصة، واحتساب ستة أيام فقط اعتماداً على التاريخ الهجري.
يشار إلى أن وزير التعليم حمد آل الشيخ، كان قد وجّه المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات الوزارة كافة، واحتسابها كاملة.
، "تعليم الرياض" تودع فروقات العلاوة في حسابات منسوبيها ،
المصدر : الخليج 365
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