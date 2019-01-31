- 1/2
- 2/2
اعتبر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، أن بلاده لن تنجو، إلا إذا فاز مرشح ديمقراطي في الانتخابات الرئاسية 2020.
وبحسب موقع "روسيا اليوم"، قال "كيري" في رسائل طلب فيها تبرعات مالية لدعم الحزب الديمقراطي: البلاد قد لا تتحمل فوز دونالد ترامب مجدداً في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وجاء في رسالة لـ"كيري" نشرها الصحافي شون هينيتي من قناة "فوكس نيوز": يتجاهل "ترامب" الدبلوماسية بالكامل، ويسيء لبلادنا على الساحة الدولية، ويقوض أسس ديمقراطيتنا.
وأضاف: الطريقة الوحيدة التي ستسمح لنا بتجاوز هذه الفوضى، هي الفوز في الانتخابات في كل البلاد هذا العام، وفوز مرشح ديمقراطي في انتخابات 2020 الرئاسية.
"كيري": أمريكا لن تتحمل ولاية ثانية لـ"ترامب"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-31
اعتبر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، أن بلاده لن تنجو، إلا إذا فاز مرشح ديمقراطي في الانتخابات الرئاسية 2020.
وبحسب موقع "روسيا اليوم"، قال "كيري" في رسائل طلب فيها تبرعات مالية لدعم الحزب الديمقراطي: البلاد قد لا تتحمل فوز دونالد ترامب مجدداً في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وجاء في رسالة لـ"كيري" نشرها الصحافي شون هينيتي من قناة "فوكس نيوز": يتجاهل "ترامب" الدبلوماسية بالكامل، ويسيء لبلادنا على الساحة الدولية، ويقوض أسس ديمقراطيتنا.
وأضاف: الطريقة الوحيدة التي ستسمح لنا بتجاوز هذه الفوضى، هي الفوز في الانتخابات في كل البلاد هذا العام، وفوز مرشح ديمقراطي في انتخابات 2020 الرئاسية.
31 يناير 2019 - 25 جمادى الأول 1440
12:41 PM
أكد أنه يسيء لبلاده ويقوّض أسس الديمقراطية
اعتبر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، أن بلاده لن تنجو، إلا إذا فاز مرشح ديمقراطي في الانتخابات الرئاسية 2020.
وبحسب موقع "روسيا اليوم"، قال "كيري" في رسائل طلب فيها تبرعات مالية لدعم الحزب الديمقراطي: البلاد قد لا تتحمل فوز دونالد ترامب مجدداً في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وجاء في رسالة لـ"كيري" نشرها الصحافي شون هينيتي من قناة "فوكس نيوز": يتجاهل "ترامب" الدبلوماسية بالكامل، ويسيء لبلادنا على الساحة الدولية، ويقوض أسس ديمقراطيتنا.
وأضاف: الطريقة الوحيدة التي ستسمح لنا بتجاوز هذه الفوضى، هي الفوز في الانتخابات في كل البلاد هذا العام، وفوز مرشح ديمقراطي في انتخابات 2020 الرئاسية.
، "كيري": أمريكا لن تتحمل ولاية ثانية لـ"ترامب" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "كيري": أمريكا لن تتحمل ولاية ثانية لـ"ترامب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.