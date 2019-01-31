، "كيري": أمريكا لن تتحمل ولاية ثانية لـ"ترامب" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أنه يسيء لبلاده ويقوّض أسس الديمقراطية

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، أن بلاده لن تنجو، إلا إذا فاز مرشح ديمقراطي في الانتخابات الرئاسية 2020.

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، قال "كيري" في رسائل طلب فيها تبرعات مالية لدعم الحزب الديمقراطي: البلاد قد لا تتحمل فوز دونالد ترامب مجدداً في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وجاء في رسالة لـ"كيري" نشرها الصحافي شون هينيتي من قناة "فوكس نيوز": يتجاهل "ترامب" الدبلوماسية بالكامل، ويسيء لبلادنا على الساحة الدولية، ويقوض أسس ديمقراطيتنا.

وأضاف: الطريقة الوحيدة التي ستسمح لنا بتجاوز هذه الفوضى، هي الفوز في الانتخابات في كل البلاد هذا العام، وفوز مرشح ديمقراطي في انتخابات 2020 الرئاسية.