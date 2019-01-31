محمد بن مسعود - الدمام - "المبدئي" للعمل في ديوان الداخلية.. الإجراءات عبر "أبشر" أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للعمل في ديوان وزارة الداخلية. وأوضحت أن نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول؛ ستتم عبر بوابة (أبشر- توظيف) WWW.JOBS.SA. إعلان نتائج قبول طالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-01-31 أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للعمل في ديوان وزارة الداخلية. وأوضحت أن نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول؛ ستتم عبر بوابة (أبشر- توظيف) WWW.JOBS.SA. 31 يناير 2019 - 25 جمادى الأول 1440 12:29 PM "المبدئي" للعمل في ديوان الداخلية.. الإجراءات عبر "أبشر" "المبدئي" للعمل في ديوان الداخلية.. الإجراءات عبر "أبشر" أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للعمل في ديوان وزارة الداخلية. وأوضحت أن نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول؛ ستتم عبر بوابة (أبشر- توظيف) WWW.JOBS.SA. ، إعلان نتائج قبول طالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية ،

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