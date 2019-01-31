، "الجثث" وتقرير "الخليج 365".. "مياه جازان": الفيضان لا يؤثر على سد وساع ،

محمد بن مسعود - الدمام - تجنبت في ردّها "التسريبات" التي خاطبتها بشأنها جهة حكومية لفتح البوابات

في ردٍّ تجاهل المخاطر التي قد يسببها تكرار فيضان سد وساع على سكان القرى، وسبب التسريبات، قالت المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان تجاوباً مع ما نشرته "الخليج 365" بخصوص تسريبات سد "وساع هروب" ومستوى المياه عند المفيض: "تؤكد الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان أن السد صمم ليتحمل وصول المياه إلى المفيض وفيضان السد، ولا يؤثر على سلامة وثبات جسم السد".

وأضافت: "كما أنه أنشئ لغرض الشرب ورفع منسوب مياه الآبار، وأن المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان تقوم بمتابعة السدود كافة ومراقبة أوضاعها بأحدث أجهزة الرصد والمعاينة الدائمة".

وجاء هذا الرد بغرائب كان منها أن السد خصص للشرب، ولكن بمجرد الوقوف على بحيرته وفي مختلف اتجاهاتها لا وجود لأي محطات تنقية للمياه، في الوقت الذي تشهد مياه السد تحذيرات منذ سنوات ومن بينها تحذيرات لمدير الدفاع المدني السابق بأن المياه خطرة على البيئة نتيجة تساقط الجثث فيها.

وتجنبت "المياه"، في ردّها، مشكلة التسريبات التي وصلت إلى حد مخاطبتها بذلك من قبل جهات حكومية تطالبها بفتح البوابات؛ للتقليل من منسوب مياه السد.

وعلى الرغم من أن القرى على امتداد الوادي الكبير امتداداً من هروب وصولاً إلى مشلحة قد سجلت سوابق في جرف مركبات وغرق مواطنين واحتجاز ومحاصرة قرى؛ لكن "المياه" لم تتطرق لما سينالهم من فيضان بحيرة السد.

وفي فيديو خاص لـ"الخليج 365"، ظهرت التسريبات المائية التي يشهدها السد، فيما ظهرت فتحات المفيض دون مياه؛ وهو ما يفتح تساؤلات عدة تلتزم فيها وزارة البيئة والمياه والزراعة وخدمات المياه بجازان، الصمت حتى بعد استفسارات "الخليج 365" حيال التسريبات.