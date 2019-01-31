، السديس عن بيان الديوان الملكي: يؤكد الشفافية ويعزز النزاهة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: ما قامت به لجنة مكافحة الفساد مستمد من كبد الشريعة الإسلامية

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالبيان الصادر عن الديوان الملكي، عن انتهاء أعمال اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لمكافحة الفساد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأكد الرئيس العام أن ما قامت به اللجنة مستمدٌ من كبد الشريعة الإسلامية في حفاظها على العدل والحق ومصلحة المسلمين ومحاربتها للفساد، بالتحقيق والتحري وتتبع المخالفات والجرائم ومقترفيها، والحفاظ على المال العام، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لإرساء العدل وحفظ الحقوق.

وإن مما يثلج الصدر ويجعل المواطن ينام قرير العين على الحاضر والمستقبل؛ ما جاء على لسان رائدها وقائد مسيرتها ملكها العادل والحازم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- وتأكيده على ردع كل من تُسول له نفسه العبث بالمال العام والتعدي عليه واستباحة حرمته، وأن الفساد آفة خطيرة تقوض المجتمعات وتحول دون نهضتها وتنميتها.

وبيّن أن محاربة الفساد ومكافحته مطلبٌ أكيد لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتسريع لوتيرة الإصلاح العام؛ مما يقوى دعائم الدولة، ويعزز هيبتها، ويؤكد احترام الأنظمة والالتزام بها، ويؤطد أمن الوطن، ويحمي منظومة الاطمئنان من التهديد والابتزاز، ويحول دون استغلال ضعاف النفوس في كل المرافق، ويساعد على حفظ الأنفس ورعاية المجتمع من المخاطر والكوارث الناتجة عن الفساد في تنفيذ المشروعات.

وفي ختام التصريح، سأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين بحفظه، وينصره بنصره وتأييده، قائداً ورائداً وبانياً لكيان الأمة في حاضرها ومستقبلها، وأن يسبغ عليه الصحة ويمتعه بطاعته، ولولي عهده الهمام الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بالتوفيق والصلاح، ولبلادنا الغالية بالعز والرفاهية، وأن يحفظها الله من شر الأشرار وكيد الكائدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.