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أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم، إعادة فتح الحدود مع إريتريا بعد عام من إغلاقها.
وقال "البشير" في كلمة نقلها التلفزيون من ولاية كسلا: أعلن من هنا من كسلا فتح الحدود مع إريتريا؛ لأنهم إخواننا وأهلنا.. السياسة لن تفرقنا.
"البشير" يعيد فتح الحدود مع إريتريا بعد عام من إغلاقهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-31
أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم، إعادة فتح الحدود مع إريتريا بعد عام من إغلاقها.
وقال "البشير" في كلمة نقلها التلفزيون من ولاية كسلا: أعلن من هنا من كسلا فتح الحدود مع إريتريا؛ لأنهم إخواننا وأهلنا.. السياسة لن تفرقنا.
31 يناير 2019 - 25 جمادى الأول 1440
12:29 PM
قال في "كسلا": هم إخواننا وأهلنا.. والسياسة لن تفرقنا
أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم، إعادة فتح الحدود مع إريتريا بعد عام من إغلاقها.
وقال "البشير" في كلمة نقلها التلفزيون من ولاية كسلا: أعلن من هنا من كسلا فتح الحدود مع إريتريا؛ لأنهم إخواننا وأهلنا.. السياسة لن تفرقنا.
، "البشير" يعيد فتح الحدود مع إريتريا بعد عام من إغلاقها ،
المصدر : الخليج 365
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