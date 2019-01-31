، "البشير" يعيد فتح الحدود مع إريتريا بعد عام من إغلاقها ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال في "كسلا": هم إخواننا وأهلنا.. والسياسة لن تفرقنا

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم، إعادة فتح الحدود مع إريتريا بعد عام من إغلاقها.

وقال "البشير" في كلمة نقلها التلفزيون من ولاية كسلا: أعلن من هنا من كسلا فتح الحدود مع إريتريا؛ لأنهم إخواننا وأهلنا.. السياسة لن تفرقنا.