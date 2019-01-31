، لهذا السبب أغلقت أستراليا مكتبها لإصدار التأشيرات في طهران ،

محمد بن مسعود - الدمام - استجواب لجنة أمنية لعدد من الإيرانيين قطع الشك باليقين

بعد معلومات عن الفساد في إسناد التأشيرات للإيرانيين، أغلقت الحكومة الأسترالية مكتبها لإصدار التأشيرات في طهران.

وأفاد تقرير لموقع قناة "إي بي سي" نيوز الأسترالي، بأن السفارة الأسترالية تَلَقّت رسالة في يناير 2017 عن فساد محتمل في إسناد التأشيرات؛ لتفتح لجنة خاصة تحقيقاً في الاتهامات.

ووفقاً لموقع "24" الإماراتي؛ فإنه بعد التأكد من التجاوزات، أغلقت السفارة مكتب إصدار تأشيرات السفر في يوليو الماضي، واستجوبت لجنةٌ أمنية حكومية عدداً من الإيرانيين في أستراليا عن ظروف حصولهم على تأشيرات سفرهم.

ومنذ إغلاق مكتب طهران، حوّلت السلطات الأسترالية عملياتها إلى سفارات أخرى في الخارج.