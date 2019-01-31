، نائب أمير الرياض يرعى انطلاق "أسبوع المهنة والخريج".. الأحد ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنظمه جامعة الملك سعود لطرح 1000 وظيفة بمشاركة 50 شركة

يرعى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، صباح يوم الأحد القادم، "أسبوع المهنة والخريج" والمعرض والملتقى المصاحب من تنظيم جامعة الملك سعود خلال الفترة من 28/ 5 إلى 2/ 6 / 1440 الموافق 3-7/ 2/ 2019م.

وقدم مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، الشكر لنائب أمير منطقة الرياض، على الرعاية الكريمة لأسبوع المهنة، مؤكداً حرص الجامعة على إقامة هذا الأسبوع انطلاقاً من التزام الجامعة بتحقيق أحد أهم أهدافها وهي خدمة المجتمع.

وأشار إلى دعم أبناء الوطن، وتيسير أمورهم وتوفير بيئة تدعم نجاح الطلاب والطالبات للالتحاق بسوق العمل.

وأوضح أن المعرض يشارك فيه كبرى الشركات السعودية في مختلف المجالات والتخصصات.

وقال "العمر": أهداف أسبوع المهنة تتضمن تقديم فرص وظيفية وتعريف الخريجين بالمؤهلات المطلوبة والوظائف المتاحة، وإتاحة فرصة التوظيف الفوري وتوفير أماكن مناسبة لعقد المقابلات الشخصية مع المشاركين من الشركات والهيئات المختلفة، وتمكين قطاع الأعمال من التعرف على نوعية الكوادر البشرية المتوفرة في الجامعة، وتمكين قطاع الأعمال من تعريف الطلاب والخريجين بأنشطتها لتتيح للطلاب والخريجين خيارات عديدة، وطرح برامج تدريبية لطلاب الجامعة في مختلف التخصصات، وإتاحة فرص المجالات التطوعية لطلاب وطالبات الجامعة، وإقامة شراكة تعاونية مميزة وتوثيق العلاقة بين الجامعة وخريجيها من ناحية وبين الجامعة وقطاع الأعمال من ناحية أخرى، وإقامة ورش عمل ودورات هادفة تتعلق بإجراءات التوظيف وتركز على إعداد الخريجين لسوق العمل، وتبني الأفكار الإبداعية لطلاب الجامعة من خلال دعمها لوجستياً ومادياً.

يذكر أن الشركات المشاركة في "أسبوع المهنة" يبلغ عددها 50 شركة تشمل القطاعات الهندسية والتجارية والتكنولوجية والخدمية، كما أن عدد الوظائف المعروضة تتجاوز يتجاوز ألف وظيفة.