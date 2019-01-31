، منسوبو "الحرس" لـ"عبدالله بن بندر": تكفينا زيارة مفاجئة لمستشفى "الغربي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - ناشدوا الوزير قراراً بشأن إلغاء حرمان أبنائهم من العلاج وتأخير المواعيد بالأشهر

سجل عدد من منسوبي الحرس الوطني معاناتهم مع الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي؛ وذلك لتأخر قبول حالات المنسوبين المنومين بالمستشفيات الأخرى بأعذار اعتبروها غير مقبولة، وهي "عدم وجود سرير على الرغم من توفرها، أو بانتظار موافقة القسم المعالج على الرغم من أن المريض من منسوبي الوزارة وله الأولوية في العلاج"؛ حيث تمتد مدة الموافقة بسبب التأخير إلى نحو 5 أيام فما فوق.

وأكد ذوو المرضى أن هذه المعاناة تتزايد دون وضع حلول مناسبة تسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لمنسوبي الحرس الوطني من مدنيين وعسكريين.

وأشار عدد من المرضى إلى أن الوضع يحتاج لوقفة تأمل وإعادة نظر؛ حيث إن المواعيد أيضاً بالعيادات الخارجية تمتد إلى عدة أشهر، وقد تصل لعام كامل، وخلال هذه الفترة الطويلة قد تتدهور حالات بعض المرضى، والسبب في تزايد إقبال المرضى من خارج منسوبي الوزارة من مواطنين وأجانب.

وفي السياق ذاته، رفع عدد من أبناء وبنات منسوبي الحرس الوطني شكواهم لوزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، بعد أن قامت الشؤون الصحية بإغلاق ملفاتهم الطبية والمسجلة منذ ولادتهم وحتى بلوغهم سن 18 عاماً دون أسباب واضحة؛ حيث يتم إفادتهم بأنه تم حرمانهم من الرعاية الصحية لعدة أسباب؛ وهي "أن الابن يعمل خارج الوزارة"، و"البنت تزوجت بغير منسوبي الحرس الوطني"، مما زاد في معاناة وتذمر آبائهم من هذا الإجراء.

وأشاروا إلى أن أبناء منسوبي الحرس الوطني يعملون في القطاعات الأخرى لخدمة دولتهم -أعزها الله- في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، ومن المفترض أن فتح الملف الطبي لهم طيلة الـ18 عاماً وكذلك أن الأب لا يزال من منسوبي الوزارة إما على "رأس العمل أو متقاعد"، مبدين إعجابهم بما تقدمه مستشفيات القوات المسلحة لأبناء وبنات المنسوبين؛ حيث يتم تجديد ملفاتهم تلقائياً، ولا يتم إغلاقها إلا عند الوفاة لا قدر الله.

وبعد أن شهدت الرياض وقوف وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ميدانياً على معاناة الساكنين وإصدار التوجيه العاجل بسرعة الحل، يترقب عدد كبير من منسوبي وزارة الحرس الوطني زيارة مفاجئة للوزير لمستشفى الحرس الوطني بالقطاع الغربي، وخصوصاً في قسم "الطوارئ"، الذي كان ولا يزال يعاني منه المرضى "بمختلف الرتب"؛ بسبب كثرة الانتظار بساعات طويلة تصل لنحو 24 ساعة ليتم بعدها النظر في حالة المريض في أجنحة التنويم.

وناشد عدد من منسوبي وزارة الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر، إنهاء معاناتهم والتوجيه بما يلزم لسرعة قبول واستقبال المرضى منسوبي الوزارة، وكذلك يأملون صدور التوجيه العاجل بعدم حرمان أبنائهم وبناتهم من العلاج بمستشفيات الحرس الوطني.