، لا توقظها كهذا.. شاهد موقفٌ طريفٌ بين أسد ولبؤة ،

- 1/2
- 2/2
شهد زوار حديقة كروغر الوطنية في جنوب إفريقيا، موقفاً طريفاً، بطلاه أسد ولبؤة، يثبت أن للحيوانات أيضاً مقالبها الفريدة.
وفي الفيديو الذي نُشر على صفحة حديقة كروجر على موقع "يوتيوب"، تظهر المشاهد أطرف لوحة كوميدية أبطالها الحيوانات؛ إذ تسلل أسد من خلف شجرة إلى لبؤة تغط في نوم عميق وعضها بقوة.
كما تصور المشاهد اللاحقة استيقاظ اللبؤة فزعة، وردة فعلها الطبيعية بالزمجرة وهجومها على "المجرم" الذي أيقظها من سباتها.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، قال مصور الفيديو جوشوا ونكوشو: "في البداية، لم أستطع أن أتخيل أن الأسد سيتصرف بهذه الطريقة؛ حيث اقترب خلسة وتسلل باتجاه اللبؤة بهدوء شديد.. عندها أخبرت ضيوفي أننا سوف نرى شيئاً مثيراً للاهتمام".
وأضاف لونكوشو: "لقد عملت مرشداً سياحياً لمدة 8 سنوات؛ لكنني لم أصادف مثل هذا المشهد من قبل".
لا توقظها كهذا.. شاهد موقفٌ طريفٌ بين أسد ولبؤةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-31
شهد زوار حديقة كروغر الوطنية في جنوب إفريقيا، موقفاً طريفاً، بطلاه أسد ولبؤة، يثبت أن للحيوانات أيضاً مقالبها الفريدة.
وفي الفيديو الذي نُشر على صفحة حديقة كروجر على موقع "يوتيوب"، تظهر المشاهد أطرف لوحة كوميدية أبطالها الحيوانات؛ إذ تسلل أسد من خلف شجرة إلى لبؤة تغط في نوم عميق وعضها بقوة.
كما تصور المشاهد اللاحقة استيقاظ اللبؤة فزعة، وردة فعلها الطبيعية بالزمجرة وهجومها على "المجرم" الذي أيقظها من سباتها.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، قال مصور الفيديو جوشوا ونكوشو: "في البداية، لم أستطع أن أتخيل أن الأسد سيتصرف بهذه الطريقة؛ حيث اقترب خلسة وتسلل باتجاه اللبؤة بهدوء شديد.. عندها أخبرت ضيوفي أننا سوف نرى شيئاً مثيراً للاهتمام".
وأضاف لونكوشو: "لقد عملت مرشداً سياحياً لمدة 8 سنوات؛ لكنني لم أصادف مثل هذا المشهد من قبل".
31 يناير 2019 - 25 جمادى الأول 1440
11:50 AM
المصور: لم أتخيل أنه سيتصرف بهذه الطريقة
شهد زوار حديقة كروغر الوطنية في جنوب إفريقيا، موقفاً طريفاً، بطلاه أسد ولبؤة، يثبت أن للحيوانات أيضاً مقالبها الفريدة.
وفي الفيديو الذي نُشر على صفحة حديقة كروجر على موقع "يوتيوب"، تظهر المشاهد أطرف لوحة كوميدية أبطالها الحيوانات؛ إذ تسلل أسد من خلف شجرة إلى لبؤة تغط في نوم عميق وعضها بقوة.
كما تصور المشاهد اللاحقة استيقاظ اللبؤة فزعة، وردة فعلها الطبيعية بالزمجرة وهجومها على "المجرم" الذي أيقظها من سباتها.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، قال مصور الفيديو جوشوا ونكوشو: "في البداية، لم أستطع أن أتخيل أن الأسد سيتصرف بهذه الطريقة؛ حيث اقترب خلسة وتسلل باتجاه اللبؤة بهدوء شديد.. عندها أخبرت ضيوفي أننا سوف نرى شيئاً مثيراً للاهتمام".
وأضاف لونكوشو: "لقد عملت مرشداً سياحياً لمدة 8 سنوات؛ لكنني لم أصادف مثل هذا المشهد من قبل".
، لا توقظها كهذا.. شاهد موقفٌ طريفٌ بين أسد ولبؤة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه يوتيوب
كانت هذه تفاصيل خبر لا توقظها كهذا.. شاهد موقفٌ طريفٌ بين أسد ولبؤة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.