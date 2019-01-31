محمد بن مسعود - الدمام - "الإحصاء": هو التاريخ المعتَمَد للإسناد الزمني لكل أعماله وبياناته ومعلوماته أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن موعد بداية العد الفعلي للتعداد الخامس للسكان في السعودية سيكون في 17 مارس. وقالت، عبر حسابها في "تويتر" اليوم: إعلان موافقة المقام السامي الكريم على أن يكون يوم الثلاثاء 22 رجب 1441هـ الموافق 17 مارس 2020، بداية أعمال العدِّ الفعلي للتعداد الخامس #تعداد_السعودية_2020 للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة، وهو التاريخ المعتَمَد للإسناد الزمني لكل أعمال التعداد وبياناته ومعلوماته. بموافقة المقام السامي.. هذا موعد بدء العد الفعلي لـ#تعداد_السعودية_2020 صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-31 أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن موعد بداية العد الفعلي للتعداد الخامس للسكان في السعودية سيكون في 17 مارس. وقالت، عبر حسابها في "تويتر" اليوم: إعلان موافقة المقام السامي الكريم على أن يكون يوم الثلاثاء 22 رجب 1441هـ الموافق 17 مارس 2020، بداية أعمال العدِّ الفعلي للتعداد الخامس #تعداد_السعودية_2020 للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة، وهو التاريخ المعتَمَد للإسناد الزمني لكل أعمال التعداد وبياناته ومعلوماته. 31 يناير 2019 - 25 جمادى الأول 1440 11:44 AM "الإحصاء": هو التاريخ المعتَمَد للإسناد الزمني لكل أعماله وبياناته ومعلوماته "الإحصاء": هو التاريخ المعتَمَد للإسناد الزمني لكل أعماله وبياناته ومعلوماته أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن موعد بداية العد الفعلي للتعداد الخامس للسكان في السعودية سيكون في 17 مارس. وقالت، عبر حسابها في "تويتر" اليوم: إعلان موافقة المقام السامي الكريم على أن يكون يوم الثلاثاء 22 رجب 1441هـ الموافق 17 مارس 2020، بداية أعمال العدِّ الفعلي للتعداد الخامس #تعداد_السعودية_2020 للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة، وهو التاريخ المعتَمَد للإسناد الزمني لكل أعمال التعداد وبياناته ومعلوماته. ، بموافقة المقام السامي.. هذا موعد بدء العد الفعلي لـ#تعداد_السعودية_2020 ،

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