، محكمة تلزم أباً بدفع نفقة الحمل والرضاعة والكسوة لأم مقيمة ،

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أيدت محكمة الاستئناف حكماً أصدرته محكمة الأحوال الشخصية في مكة المكرمة لصالح أمٍّ ضد طليقها بالحصول على نفقة الحمل والرضاعة والنفقة الشهرية الماضية والمستقبلية والكسوة المستقبلية لابنها، وذلك بعدما طلقها زوجها وأهملها طوال فترة الحمل والرضاعة.
وتعود تفاصيل القضية عندما تقدّمت الأم المقيمة للمحكمة بطلب نفقة ابنها الرضيع بأن افترقا طلاقاً مع زوجها وهي حامل، وأنجبت منه ابناً، ولم ينفق عليها طوال فترة الحمل حيث تسكن مع والدها.
وسأل القاضي الأب عما قالته الأم، فأقرّ بصحته، وقال إنه لا مانع لديه من دفع ما يلزمه شرعاً بالنفقة، ولكنه اشترط أن يحدد موعداً لزيارة ابنه، وألا تقل المدة عن خمس ساعات أسبوعياً، فرفضت الأم طلبه مبينةً أنّ الابن يحتاج إلى الرضاعة خلال هذه المدة، وأنه لا يمكن تركه من دون ذلك.
وأيّد قاضي الاستئناف الحكم الصادر لصالح الأم، وبيّن أنه جاء بناء لما قرره أهل العلم بأن للحامل أجرة الحمل، وللمرضعة أجرة الرضاعة، ولها حق النفقة والكسوة، وأفهم القاضي الأب بأن المطالبة بالزيارة لها دعوى مستقلة إذا رغب رفعها.
وكان وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، وجه تعليماته إلى القضاة في مناسبات عدة، بأن يعطوا قضايا الأسرة والمرأة أولوية قصوى، وإضفاء صفة النفاذ المعجل على بعضها، كما شدد على تطبيق عقوبات نظام حماية الطفل من الإيذاء، على الآباء الذين يماطلون في أداء النفقة المقررة شرعاً لأبنائهم، باعتبار فعلهم ذلك من أشد ما يوقع الأذى بحق الأطفال.
محكمة تلزم أباً بدفع نفقة الحمل والرضاعة والكسوة لأم مقيمةعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-01-31
أيدت محكمة الاستئناف حكماً أصدرته محكمة الأحوال الشخصية في مكة المكرمة لصالح أمٍّ ضد طليقها بالحصول على نفقة الحمل والرضاعة والنفقة الشهرية الماضية والمستقبلية والكسوة المستقبلية لابنها، وذلك بعدما طلقها زوجها وأهملها طوال فترة الحمل والرضاعة.
وتعود تفاصيل القضية عندما تقدّمت الأم المقيمة للمحكمة بطلب نفقة ابنها الرضيع بأن افترقا طلاقاً مع زوجها وهي حامل، وأنجبت منه ابناً، ولم ينفق عليها طوال فترة الحمل حيث تسكن مع والدها.
وسأل القاضي الأب عما قالته الأم، فأقرّ بصحته، وقال إنه لا مانع لديه من دفع ما يلزمه شرعاً بالنفقة، ولكنه اشترط أن يحدد موعداً لزيارة ابنه، وألا تقل المدة عن خمس ساعات أسبوعياً، فرفضت الأم طلبه مبينةً أنّ الابن يحتاج إلى الرضاعة خلال هذه المدة، وأنه لا يمكن تركه من دون ذلك.
وأيّد قاضي الاستئناف الحكم الصادر لصالح الأم، وبيّن أنه جاء بناء لما قرره أهل العلم بأن للحامل أجرة الحمل، وللمرضعة أجرة الرضاعة، ولها حق النفقة والكسوة، وأفهم القاضي الأب بأن المطالبة بالزيارة لها دعوى مستقلة إذا رغب رفعها.
وكان وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، وجه تعليماته إلى القضاة في مناسبات عدة، بأن يعطوا قضايا الأسرة والمرأة أولوية قصوى، وإضفاء صفة النفاذ المعجل على بعضها، كما شدد على تطبيق عقوبات نظام حماية الطفل من الإيذاء، على الآباء الذين يماطلون في أداء النفقة المقررة شرعاً لأبنائهم، باعتبار فعلهم ذلك من أشد ما يوقع الأذى بحق الأطفال.
31 يناير 2019 - 25 جمادى الأول 1440
11:35 AM
طلقها وأهملها ولم ينفق عليها
أيدت محكمة الاستئناف حكماً أصدرته محكمة الأحوال الشخصية في مكة المكرمة لصالح أمٍّ ضد طليقها بالحصول على نفقة الحمل والرضاعة والنفقة الشهرية الماضية والمستقبلية والكسوة المستقبلية لابنها، وذلك بعدما طلقها زوجها وأهملها طوال فترة الحمل والرضاعة.
وتعود تفاصيل القضية عندما تقدّمت الأم المقيمة للمحكمة بطلب نفقة ابنها الرضيع بأن افترقا طلاقاً مع زوجها وهي حامل، وأنجبت منه ابناً، ولم ينفق عليها طوال فترة الحمل حيث تسكن مع والدها.
وسأل القاضي الأب عما قالته الأم، فأقرّ بصحته، وقال إنه لا مانع لديه من دفع ما يلزمه شرعاً بالنفقة، ولكنه اشترط أن يحدد موعداً لزيارة ابنه، وألا تقل المدة عن خمس ساعات أسبوعياً، فرفضت الأم طلبه مبينةً أنّ الابن يحتاج إلى الرضاعة خلال هذه المدة، وأنه لا يمكن تركه من دون ذلك.
وأيّد قاضي الاستئناف الحكم الصادر لصالح الأم، وبيّن أنه جاء بناء لما قرره أهل العلم بأن للحامل أجرة الحمل، وللمرضعة أجرة الرضاعة، ولها حق النفقة والكسوة، وأفهم القاضي الأب بأن المطالبة بالزيارة لها دعوى مستقلة إذا رغب رفعها.
وكان وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، وجه تعليماته إلى القضاة في مناسبات عدة، بأن يعطوا قضايا الأسرة والمرأة أولوية قصوى، وإضفاء صفة النفاذ المعجل على بعضها، كما شدد على تطبيق عقوبات نظام حماية الطفل من الإيذاء، على الآباء الذين يماطلون في أداء النفقة المقررة شرعاً لأبنائهم، باعتبار فعلهم ذلك من أشد ما يوقع الأذى بحق الأطفال.
، محكمة تلزم أباً بدفع نفقة الحمل والرضاعة والكسوة لأم مقيمة ،
المصدر : الخليج 365
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