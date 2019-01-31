، "تكامل" يعتمد 35 برنامجاً لتأهيل 926 مواطناً في الإرشاد السياحي ،

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عقد المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل" بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، 35 برنامجاً تأهيلياً للراغبين في ممارسة مهنة الإرشاد السياحي من المواطنين والمواطنات؛ حيث استفاد من تلك البرامج (926) مواطناً ومواطنة.
وتركّز البرامج التدريبية التي جرت خلال العام 2018، على من يتقنون اللغات الأجنبية الأخرى بالإضافة إلى لغتهم العربية؛ وذلك لرفع مستوى تأهيل المرشدين السياحيين لمواكبة خطط ومبادرات الهيئة في برامج التحول الوطني ورؤية 2030؛ حيث جرى تنفيذ البرنامج في كافة مناطق المملكة للتعريف بأهمية المرشدين السياحيين؛ وذلك بالتعاون مع جمعية المرشدين السياحيين، كما يقوم البرنامج بترتيب زيارات ميدانية لبعض المواقع السياحية، والتعريف بالمسارات السياحية بالمنطقة.
من جهته، أوضح مدير عام المركز ناصر بن عبدالعزيز النشمي، أن هذه البرامج تأتي ضمن خطة التدريب في المركز لعام 2018؛ وذلك لزيادة عدد المرشدين السياحيين بالمملكة تزامناً مع إطلاق التأشيرة السياحية.
"تكامل" يعتمد 35 برنامجاً لتأهيل 926 مواطناً في الإرشاد السياحيوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-01-31
عقد المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل" بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، 35 برنامجاً تأهيلياً للراغبين في ممارسة مهنة الإرشاد السياحي من المواطنين والمواطنات؛ حيث استفاد من تلك البرامج (926) مواطناً ومواطنة.
وتركّز البرامج التدريبية التي جرت خلال العام 2018، على من يتقنون اللغات الأجنبية الأخرى بالإضافة إلى لغتهم العربية؛ وذلك لرفع مستوى تأهيل المرشدين السياحيين لمواكبة خطط ومبادرات الهيئة في برامج التحول الوطني ورؤية 2030؛ حيث جرى تنفيذ البرنامج في كافة مناطق المملكة للتعريف بأهمية المرشدين السياحيين؛ وذلك بالتعاون مع جمعية المرشدين السياحيين، كما يقوم البرنامج بترتيب زيارات ميدانية لبعض المواقع السياحية، والتعريف بالمسارات السياحية بالمنطقة.
من جهته، أوضح مدير عام المركز ناصر بن عبدالعزيز النشمي، أن هذه البرامج تأتي ضمن خطة التدريب في المركز لعام 2018؛ وذلك لزيادة عدد المرشدين السياحيين بالمملكة تزامناً مع إطلاق التأشيرة السياحية.
31 يناير 2019 - 25 جمادى الأول 1440
11:29 AM
لمواكبة خطط ومبادرات السياحة في برامج التحول الوطني والرؤية
عقد المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل" بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، 35 برنامجاً تأهيلياً للراغبين في ممارسة مهنة الإرشاد السياحي من المواطنين والمواطنات؛ حيث استفاد من تلك البرامج (926) مواطناً ومواطنة.
وتركّز البرامج التدريبية التي جرت خلال العام 2018، على من يتقنون اللغات الأجنبية الأخرى بالإضافة إلى لغتهم العربية؛ وذلك لرفع مستوى تأهيل المرشدين السياحيين لمواكبة خطط ومبادرات الهيئة في برامج التحول الوطني ورؤية 2030؛ حيث جرى تنفيذ البرنامج في كافة مناطق المملكة للتعريف بأهمية المرشدين السياحيين؛ وذلك بالتعاون مع جمعية المرشدين السياحيين، كما يقوم البرنامج بترتيب زيارات ميدانية لبعض المواقع السياحية، والتعريف بالمسارات السياحية بالمنطقة.
من جهته، أوضح مدير عام المركز ناصر بن عبدالعزيز النشمي، أن هذه البرامج تأتي ضمن خطة التدريب في المركز لعام 2018؛ وذلك لزيادة عدد المرشدين السياحيين بالمملكة تزامناً مع إطلاق التأشيرة السياحية.
، "تكامل" يعتمد 35 برنامجاً لتأهيل 926 مواطناً في الإرشاد السياحي ،
المصدر : الخليج 365
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