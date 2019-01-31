، عمولات "حمد بن جاسم" المشبوهة.. مستندات الإدانة تتهيأ: "محظية"! ،

محمد بن مسعود - الدمام - قطار محاكمة 4 من كبار مسؤولي "باركليز" السابقين ينطلق في بريطانيا

تتواصل جلسات محاكمة 4 من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في بنك باركليز باتهامات تتعلق بدفع عمولات سرية إلى رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، عام 2008.

ويبدأ، اليوم الخميس، مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى "SFO" البريطاني، في تقديم أدلة ومستندات الإدانة في جلسة اليوم من قضية الفساد المصرفي الكبرى التي ورط فيها رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، 4 من كبار المصرفيين السابقين في بنك باركليز، والمتوقع أن يتم نظرها أمام المحكمة في فترة بين 4 و6 أشهر، حسب قناة "العربية".

"غير شريف"

وبحسب ما نشرته صحيفة "الجارديان"، ذكر "إد براون، ممثل الادعاء عن مكتب "SFO"، في جلسة أمس أن أحد المتهمين وهو ريتشارد بوث، الرئيس السابق لقسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك باركليز، كان قد أبدى قلقاً شديداً وحذر بشكل كبير من الصفقة التي تم إتمامها بأسلوب "غير شريف" مع رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم والذي استغل وضع بنك باركليز خلال الأزمة المالية عام 2008 لطلب عمولات شخصية سرية مقابل الموافقة على استثمار أموال من صندوق قطر السيادي ومن شركة وهمية أنشأها.

الكيل بمكيالين

وأوضح "إد براون"، أن "بوث" أبدى قلقه على الفور بشأن قدرة البنك على دفع رسوم إضافية إلى قطر دون تقديم شروط مماثلة للمستثمرين الآخرين؛ لأنك (كمسؤول مصرفي) ستكيل بمكيالين بشكل غير عادل.

"صفقة محظية"

وأضاف "براون" قائلاً أن "بوث" قال لزميله "روجر جنكنز"، أحد المتهمين الأربعة والرئيس السابق لقسم إدارة الثروات في باركليز، إن "باقي المستثمرين سيستشيطون غضباً إذا اكتشفوا أن بنك باركليز قد أبرم صفقة بالسر أو صفقة محظية".

ويقال إن "جنكنز" عقب على هذا الحديث بما يعني أنه يقوم بالكثير من التضحيات، ويتلقى الضربات من أجل حماية المناصب والمزايا الوظيفية لمن يديرون البنك.

مشبوهة ومشروعة!

وقال "براون"، ممثل الادعاء، إن نحو 322 مليون جنيه إسترليني كعمولات إضافية تم تقديمها في النهاية بشكل غير مشروع بموجب اتفاقيتين وهميتين للخدمات الاستشارية، كان يسدد بنك باركليز على أساسها الدفعات "المشبوهة" إلى قطر على أساس أنها تقدم بعض الخدمات للبنك في المقابل.

وأكد أن تلك الاتفاقيات ساعدت على "إخفاء" طلب حمد بن جاسم الحصول على مدفوعات عمولة أعلى مقابل الاستثمارات في عام 2008، مستغلاً احتياج مسؤولي بنك باركليز الشديدة لتجنب إدراج البنك ضمن خطة إنقاذ أعدتها الحكومة البريطانية في ذروة الأزمة المالية.

وذكر "براون" أن "بوث" ادّعى أن الفريق القانوني في بنك باركليز كان يرى أن تلك الاتفاقات مشروعة، طالما أن هذه الخدمات سيتم توفيرها في نهاية المطاف.

كذب وتدليس وتزوير

ويتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى "SFO" المسؤولين الأربعة السابقين في بنك باركليز بالكذب والتدليس والتزوير في وثائق رسمية تم تقديمها إلى بورصة الأوراق المالية، أثناء إتمام الاتفاقية المشبوهة مع حمد بن جاسم، وذلك من أجل دفع عمولات إضافية وصلت إلى 322 مليون جنيه إسترليني إلى قطر وشركة خاصة بحمد بن جاسم مقابل إيداعات مالية بلغت أكثر من 11 مليار جنيه إسترليني.