اقتصادي / الدولار ينخفض واليورو يرتفع مع تحول المركزي الأمريكي إلى الحذر



لندن 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

تراجع الدولار اليوم، بعد أن تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بالتحلي بالصبر في زيادة أسعار الفائدة مجددًا، في تحرك دفع اليورو والدولار الأسترالي للارتفاع.

وانخفض الدولار لأدنى مستوى في ثلاث أسابيع مقابل عملات رئيسية أخرى، وهبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن غير المركزي الأمريكي نبرته.

واستفاد اليورو من انخفاض الدولار الذي طغى على المخاوف من ضعف النمو في منطقة اليورو. وارتفع اليورو 0.2 بالمئة لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.1504 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، نحو 0.2 بالمئة لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 95.16. وكان المؤشر تراجع بالفعل 0.43 بالمئة الليلة الماضية. وزاد الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.7277 دولار أمريكي بعدما ارتفع 1.3 بالمئة أمس، وهو أكبر ارتفاع له بالنسبة المئوية منذ الرابع من يناير كانون الثاني.

وصعد الفرنك السويسري والين الياباني نحو 0.15 بالمئة لكل منهما مقابل الدولار الأمريكي، ليبلغا 108.87 و0.9923 على الترتيب. وارتفع الجنيه الاسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.3157 دولار أمريكي.

// انتهى //

12:24ت م

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لندن 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واستراجع الدولار اليوم، بعد أن تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بالتحلي بالصبر في زيادة أسعار الفائدة مجددًا، في تحرك دفع اليورو والدولار الأسترالي للارتفاع.وانخفض الدولار لأدنى مستوى في ثلاث أسابيع مقابل عملات رئيسية أخرى، وهبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن غير المركزي الأمريكي نبرته.واستفاد اليورو من انخفاض الدولار الذي طغى على المخاوف من ضعف النمو في منطقة اليورو. وارتفع اليورو 0.2 بالمئة لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.1504 دولار.وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، نحو 0.2 بالمئة لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 95.16. وكان المؤشر تراجع بالفعل 0.43 بالمئة الليلة الماضية. وزاد الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.7277 دولار أمريكي بعدما ارتفع 1.3 بالمئة أمس، وهو أكبر ارتفاع له بالنسبة المئوية منذ الرابع من يناير كانون الثاني.وصعد الفرنك السويسري والين الياباني نحو 0.15 بالمئة لكل منهما مقابل الدولار الأمريكي، ليبلغا 108.87 و0.9923 على الترتيب. وارتفع الجنيه الاسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.3157 دولار أمريكي.// انتهى //12:24ت م0046

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