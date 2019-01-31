السعودية اليوم / سياحة نجران تشارك في مهرجان الحمضيات والاستثمار الزراعي



نجران 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق31 يناير 2019 م واس

شارك فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران في تنظيم مهرجان الحمضيات والاستثمار الزراعي، الذي انطلقت فعالياته أمس بمنتزه أبا رشاش بنجران.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران، صالح بن محمد آل مريح أن المشاركة من خلال معرض يشهد عرض عدد من الصور للمواقع الأثرية والتاريخية والمسارات السياحة التي تحتضنها منطقة نجران، بالإضافة إلى توزيع العديد من الكتيبات والمطويات السياحية التي تبرز الأماكن السياحية، وذلك لاطلاع زوار المهرجان على ما تشهده المنطقة من تطور وازدهار في شتى مجالات السياحة والتراث الوطني، مؤكداً أن الفرع يحرص على الدعم والمشاركة في المهرجانات التي تسهم في تنمية السياحة بالمنطقة.

//انتهى//

12:12ت م

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نجران 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق31 يناير 2019 م واسشارك فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران في تنظيم مهرجان الحمضيات والاستثمار الزراعي، الذي انطلقت فعالياته أمس بمنتزه أبا رشاش بنجران.وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران، صالح بن محمد آل مريح أن المشاركة من خلال معرض يشهد عرض عدد من الصور للمواقع الأثرية والتاريخية والمسارات السياحة التي تحتضنها منطقة نجران، بالإضافة إلى توزيع العديد من الكتيبات والمطويات السياحية التي تبرز الأماكن السياحية، وذلك لاطلاع زوار المهرجان على ما تشهده المنطقة من تطور وازدهار في شتى مجالات السياحة والتراث الوطني، مؤكداً أن الفرع يحرص على الدعم والمشاركة في المهرجانات التي تسهم في تنمية السياحة بالمنطقة.//انتهى//12:12ت م0044

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