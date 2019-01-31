

الرياض 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للعمل في ديوان وزارة الداخلية.

وأوضحت أن نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول ستتم عبر بوابة (أبشر - توظيف) WWW.JOBS.SA .

// للصحف فقط // // انتهى //

12:09ت م

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الرياض 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للعمل في ديوان وزارة الداخلية.وأوضحت أن نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول ستتم عبر بوابة (أبشر - توظيف) WWW.JOBS.SA .// للصحف فقط // // انتهى //12:09ت م0041

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الإعلان عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للعمل في ديوان وزارة الداخلية // للصحف فقط // لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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