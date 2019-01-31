السعودية اليوم / أمطار على محافظة جدة



جدة 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق31 يناير 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار على محافظة جدة, شملت أجزاء متفرقة من المحافظة.

جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

11:57ت م

0039



جدة 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق31 يناير 2019 م واسهطلت اليوم أمطار على محافظة جدة, شملت أجزاء متفرقة من المحافظة.جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //11:57ت م0039

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