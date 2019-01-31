السعودية اليوم / "سياحة الرياض" تناقش توطين المهن السياحية مع برنامج التوطين

الرياض 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واساستعرضت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض، نتائج حملاتها في تنفيذ برنامج توطين مهن ووظائف قطاعات السياحة والتراث الوطني في المنطقة، على فريق برنامج التوطين بإمارة منطقة الرياض، وذلك خلال لقاء مدير عام الهيئة بمنطقة الرياض المهندس عبدالعزيز آل حسن، بأمين البرنامج المهندس محمد العمار .ويسعى فرع الهيئة بمنطقة الرياض إلى المشاركة في جهود برنامج التوطين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، للوصول إلى أفضل النتائج وتحقيق أهداف البرنامج في أحد أهم القطاعات في سوق العمل بالمملكة.وأفاد آل حسن أنه استعرض خلال الاجتماع، نتائج برامج وخطط هيئة السياحة في التدريب والتأهيل لتوطين الوظائف والمهن في قطاع السياحة والتراث الوطني، لافتاً إلى أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض وقعت مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة مؤخراً اتفاقية عمل مشترك لتدريب وتأهيل القادرين على العمل من الأسر الضمانية، وتنفيذ مجموعة من الدورات المتعلقة بالإرشاد السياحي وإدارة المنشآت السياحية لهم، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل"؛ بهدف توطين الوظائف في قطاع الإيواء السياحي بالمنطقة.وأفاد أن هيئة السياحة تكثف جهودها من خلال حملات الرقابة والتفتيش على القطاعات والمهن المستهدف توطينها في خطة الرقابة على الأنشطة السياحية، للتأكد من تفعيل خطط توطين الوظائف السياحية وضمان استدامتها، مبيناً أن هذه الجولات التي يقوم بها بجانب عدد من المختصين ومسؤولي إدارة التراخيص في فرع هيئة السياحة بمنطقة الرياض، تشمل زيارات تفتيشية ورقابية بمحافظات ومدن المنطقة لمنشآت الإيواء السياحي، ووكالات السفر والسياحة، ولمنظمي الرحلات السياحية، وللإرشاد السياحي، ومكاتب حجز مرافق الإيواء وتسويقها، والمشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية .وبين مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض أن هذه الجولات الرقابية تأتي في إطار السعي إلى توطين المهن السياحية ورفع نسب السعودة في المنشآت السياحية لتحقيق هدف مبادرات الهيئة وفق برنامج التحول الوطني 2020، بالتعاون بين المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل" في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مع الإدارة العامة للتراخيص وفروع الهيئة في المناطق ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.// انتهى //11:56ت م0038